Erdoğan'dan Suriye'de yeni operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bize verilen sözler tutularak buralardaki tüm teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkartılmazsa, ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu tekrarlıyorum'' dedi. Erdoğan, Charlie Hebdo'nun kendisine yönelik hakaret içeren karikatürüne de sert tepki gösterdi.

AK Parti grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya'nın İdlib bölgesindeki Suriye Milli Ordusu güçlerine saldırısı bölgede kalıcı barış ve huzurun istenmediğine işarettir. ABD'nin Suriye'nin Irak sınırı boyunca oluşturmaya çalıştığı yapının yeni çatışmaların, trajedilerin habercisi olduğu da açıktır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Fransız Charlie Hebdo dergisinin çirkin karikatürüne de "Benim Peygamberime hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe de gerek yok. Üzüntüm ve öfkem şahsıma yapılan iğrenç saldırıdan değil, aynı mecranın canımızdan aziz bildiğimiz Peygamber Efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasıdır. Hedefin şahsım değil, savunduğumuz değerler olduğunu biliyoruz." diye konuştu. Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan konusunda Putin ile yaptığı görüşmeyi de anlattı ve "'Kırmızı çizgimiz aşılırsa gözümüz babamızın oğlunu görmez dedik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

HATAY'DA ÖNLENEN TERÖR SALDIRISI

Hatay’da ve İskenderun’a geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Bu olay Türkiye’nin Suriye merkezli terör saldırıları konusundaki hassasiyetinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir. Büyük bir felaketin önüne geçildi. DEAŞ ile gerçek anlamda sadece Türkiye mücadele etmektedir. Rusya'nın İdlib bölgesindeki Suriye Milli Ordusu güçlerinin eğitim merkezine yönelik saldırısı bölgede kalıcı barış ve huzurun istenmediğinin işaretidir. Suriye'den ülkemize yönelik tehditler sürüyor. İhtiyaç duyduğumuz her an harekete geçeriz. Suriye milli güçlerinin merkezine yönelik saldırı bölgede kalıcı barış istenmediğinin göstergesi.

SURİYE'DE YENİ OPERASYON MESAJI



Bize verilen sözler tutularak buralardaki tüm teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkartılmazsa, ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu tekrarlıyorum. Suriye topraklarına çöreklenen ama DEAŞ ile bizim kadar mücadelesi olmayan kişiler artık bu orta oyununu bir kenera bırakmalıdır. Türkiye’nin gücü, gerekiyorsa, Suriye’yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir.

CHARLIE HEBDO'NUN SAYGISIZ KARİKATÜRÜNE TEPKİ

Fransa'da Peygamber Efendimiz ile çıkan çirkin ve ahlak yoksunu karikatürleri yayınlayan derginin şimdi de kapaktan yayımladığı karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum. Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi zul kabul ettiğim için karikatüre bakmadım. Benim Peygamberime hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe de gerek yok zaten.

Üzüntüm ve öfkem şahsıma yapılan iğrenç saldırıdan değil, aynı mecranın canımızdan aziz bildiğimiz Peygamber Efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasıdır. Hedefin şahsım değil, savunduğumuz değerler olduğunu biliyoruz. Ülkemizde de bunların uzantılarının olduğunu biliyor ve görüyoruz. Hatta bu parlemento altında olanlar olduğunu da biliyoruz.

Aile mefumunu bir kenara koymak suretiyle bu tür saldırının içinde olanları da biliyoruz. Böyle zamanlarda yekvücut olmak gerekirken hâlâ bunlar buralardan oy devşireceklerini zannediyorlar. Bu pazarda size yem yok.

''SİZ KATİLSİNİZ''

Batı'ya sesleniyorum siz değil misiniz Ruanda'da yüz binlerce insanı katleden, Afrika'nın her ülkesine altın var diye giren oradaki insanları katleden? Siz katilsiniz katil. Lübnan'a gidiyorsun ne işin var senin Lübnan'da? Lübnan'da bir felaket yaşanıyor, oraya güya istikamet vermeye gidiyor. Ne oldu aradığını buldun mu orada? Bulamadın. Niye? Kovdular seni kovdular. Tanındıkça bunlar her yerden kovulacak. Adeta, bunlar, Haçlı Seferini yeniden başlatmak istiyorlar. Tanındıkça bunlar her yerden kovulacak.

''BUNLAR HAÇLI SEFERLERİ'Nİ YENİDEN BAŞLATMAK İSTİYORLAR''

Fransa ve genel olarak Avrupa, Makron’un ve onunla aynı zihniyeti taşıyanların bu kısır, provokatif, çirkin, nefret tohumları saçan politikalarını hak etmiyor. Sağduyulu Avrupalıları, kendileri ve çocukları adına aydınlık bir gelecek için bu tehlikeli gidişe karşı inisiyatif geliştirmeye davet ediyoruz. İslam ve Türkiye düşmanlarının özgürlük adına girdikleri kin ve nefret bataklığında boğulup gideceklerine inanıyorum. Bunlar Avrupa'nın yeniden barbarlık dönemine geri gidişinin işaretleridir. Adeta bunlar Haçlı Seferi'ni yeniden başlatmak istiyorlar. Topraklarımız içinde, bu vatanda 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor ve bunlar devletimizin yedieminindedir, güvencesi altındadır. Hiç kimsenin inancına, ibadetine, kutsalına müdehale etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Kimsenin kutsalına inancına müdahale etmedik etmeyiz.

''MİNSK ÜÇLÜSÜ ADETA İPE UN SERDİ''

Almanya'da Mevlana Camisine sabah namazında 100-150 kadar Alman polisinin girmesini bana Şansölye Merkel izah edemez. Ne yaptığına bakarım. Almanya'daki vatandaşlarımızın inancına kimliğine gerekli değeri vermiyorsanız kusura bakmayın. O insanların ciddi bir kısmı senin vatandaşın. İşte Azerbaycan Ermenistan. 30 yıl geçti Ermenistan Azeri Türklerimizin topraklarını işgal etti. Minsk üçlüsü Amerika Rusya Fransa çözmediler bu işi adeta ipe un serdiler.

PUTİN İLE KARABAĞ GÖRÜŞMESİ

2 bin civarında PKK'lı Ermenistan saflarında savaşıyor.

''KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ AŞILDIĞINDA BABAMIZIN OĞLU OLSA GÖZÜMÜZ GÖRMEZ''

Sayın Putin ile de görüştüm süreci etraflıca ele aldık. İsterseniz sorunu birlikte çözeriz dedik. Güzel bir görüşme oldu. Kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Kırmızı çizgilerimiz aşıldığında babamızın oğlu olsa gözümüz görmez. Avrupa terörizm üzerinden İslam'a hakaret ediyor.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Dün, Bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etti. Sende zerre kadar yürek varsa sen benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma. Sen ne biçim siyasetçisin ya? Sana siyasetçi demek için sokaktan binlerce şahit getirmek lazım. Sende o yürek varsa siyasetçiysen benimle ilgili siyasetçi arkadaşlarımla ilgili konuş. Biyorsun ki onlar seni paçavraya çevirirler. Yakılacak çanta arıyorsan sizde çok yanınızda beyaz Türkler çok. Zeka yoksunu bir adamsın. Airbus'ları satmamızın ne alakası var? Birisi stratejik ürün bu sadece Fransız değil zavalı ortakları arasında İngilizi var Almanı var bundan bile haberin yok bu kadar zavallısın sen.''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına şu sözlerle eleştirmişti:

Vatandaşta Fransız malı alacak hal mi kaldı? Askıda ekmek diyorsun. Adama ekmek gösteriyorsun. Sonra da Fransız mallarını boyk edeceğiz diyorsun. Sen uygularsın, Saray sosyetesi uygular. Sanki servisçi esnafı akşam eve gidince eşine bir şişe Fransız parfümü götürüyor… Adam ekmek bulamıyor ekmek… Saray sosyetesi uygulasın, Fransız uçakları var. Hemen satsın. Emine Hanım’ın (Erdoğan) 50 bin euroluk bir çantası var onu da Saray’ın bahçesinde yaksın.