Erdoğan'dan tank palet fabrikası tartışmalarına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Milli Helikopter Motorumuz TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"ne İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bu projeler ile savunma sanayinde yeni bir döneme giriyoruz. Motor geliştirme projesi kapsamında yapılacak yatırımlar ve kazanılacak kabiliyetlerle TEİ kendi alanında ülkemizde rol model haline dönüşecektir. Türkiye'yi havacılık başta olmak üzere, her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve icra komitemiz vasıtasıyla daha güçlü bir koordinasyon sistemi kurmayı planlıyoruz.

TANK PALET FABRİKASI TARTIŞMASI: YAPILAN İŞLEM SATIŞ DEĞİL, İŞLETME DEVRİ

Arifiye'deki Tank-Palet Fabrikası meselesini birkez daha anlatmak istiyorum. Arifiye'deki fabrika arazisi binası dahil her şeyi ile bedeli 250 milyon doları ancak bulan tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen ömründe fabrika görmemiştir ne anlama geldiğini bilmiyordur. Neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftira ile karşı karşıyayız. Yapılan işlemin adı satış değil işletme devridir. Katarlı yatırımcılara satışı söz konusu değildir. Savunma sanayi projelerimizde Amerikalılarla İngilizlerle Almanlarla diğer pek çok ülkeyle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır. Biz Arifiye'deki fabrika üzerinden TSK ve kahraman askerlerimize yöneltilen saldırıların asıl sebebini biliyoruz. Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir.''