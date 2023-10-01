Erdoğan'dan TBMM'de yeni anayasa açıklaması

TBMM'de yeni yasama dönemi başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Ülkemizi cumhuriyetin ilk yıllarının ardından tekrar yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturma görevimiz var'' ifadelerini kullandı.

28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Sırrı Süreyya Önder, Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partilerin grup başkanvekilleri, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, milletvekilleri ve TBMM bürokratları katıldı.

Törende, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önündeki terör saldırı nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

ERDOĞAN'DAN SİVİL ANAYASA ÇAĞRISI

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Yeni yasama yılında bu çatı altında milletimize hizmet verecek tüm milletvekillerine başarılar diliyorum. Sizlerden milli ülkümüz olan Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışır fikri eserler bekliyoruz.

TBMM, darbelerden cuntalar nice badireleri atlatarak dimdik ayakta kalmıştır.

Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonraki süreç, Gazi’nin hayal ettiği hızda ve içerikte yürümemiş olsa da bir asır sonra aynı hissiyatla burada buluşmamız, kurucu iradenin geçerliliğini sürdürdüğüne işaret ediyor. Tarihe baktığınızda, geniş bir coğrafyada kurulan Türk devletlerinin büyük bölümünün ilk asrına gücünün zirvesinde girdiğini görüyoruz. Cumhuriyetimizin önünde kat edecek hala epeyce mesafe olması, bize yapacak çok işimiz olduğunu anlatıyor. Kimsesizlerin kimsesi olarak tahayyül edilen Cumhuriyet, bu vasfına tam manasıyla Türkiye Yüzyılında kavuşacaktır.

Geçtiğimiz 21 yılda, ülkemizin kalkınma ve demokrasi alt yapısının eksiklerini tamamlayarak bu doğrultuda atılacak büyük adımların zeminini hazırladık. Artık meclisimizin kapısına kilit vurulduğunu, başbakanların ve bakanların idam sehpasına gönderildiği dönemler geride kalmıştır.

Meclisimiz ve milletimizle omuz omuza vererek hep birlikte yazdığımız 15 Temmuz destanı bir dönüm noktasıdır.

Ülkemizi cumhuriyetin ilk yıllarının ardından tekrar yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturma görevimiz var.

Türkiye’yi 12 Eylül’de darbe yönetiminin 41 yıl önce milletimizin sırtına sardığı mevcut anayasa kamburundan kurtarmak, hepimizin en öncelikli sorumluluğudur. 41 yıllık tarihinde uğradığı irili ufaklı 20’den fazla değişiklikle adeta yamalı bohçaya dönen bu anayasanın, 2023 Türkiye’sini taşıyamadığı açıktır.

Yeni anayasa meselesi 10 yılı aşkın süredir, ülkemizin ve meclisimizin gündemindedir. Cumhur İttifakı olarak 2021 yılında önce kendi hazırlıklarımızı yaptık, ardından diğer siyasi partileri de kendi hazırlıklarını yapmaya davet ettik. Maalesef bu samimi davetimiz karşılık bulmadı. Lafa gelince sürekli darbe anayasasından şikayet edenler, iş somut adım atmaya gelince ne yazık ki konfor alanlarının dışına çıkmak istemediler. Buna rağmen biz ümidimizi kaybetmedik.

Tüm milletvekillerini, tüm toplumsal kesimleri, bu konuda sözü ve teklifi olan herkesi yapıcı bir anlayışla, yeni anayasa çağrımıza katılmaya davet ediyoruz.

Yeni anayasayla birlikte, yönetim sistemi tartışmalarını ilanihaye sona erdirme fırsatı bulacağız.

ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞI AÇIKLAMASI

Dünya genelinde enflasyon oranları son 60-70 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Gıdadan enerjiye, ticaretten istihdama kadar her alanda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Gelişmiş ülkeler dahil hemen hiç kimse önünü net bir şekilde göremiyor. Türkiye olarak biz de ister istemez bu olumsuzluklardan etkileniyoruz.

Mevcut küresel ekonomik görünümü, hem de önümüzdeki dönemde karşılaşabileceğimiz muhtemel tehditleri dikkate alan bir politikaya yöneldik. Amacımız bu hassas dönemden, ülkemizi en az kayıpla ve şayet arzu ettiğimiz neticeleri alabilirsek en büyük kazançla çıkarmaktır.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme stratejimiz ekonomi politikamızın omurgası olmaya devam ediyor. Milletimizin canını yakan hayat pahalılığını ortadan kaldırmak, deprem başta olmak üzere ülkemizin acil meselelerini çözmek, ülkemizi büyütmeyi sürdürmek için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız.

ANKARA'DAKİ SALDIRI GİRİŞİMİ

Benzer bir dayanışmaya terörle mücadelede de ihtiyacımız var. Terör örgütünün sınırlarımız dışındaki varlığını kaldırarak bu belayı ülkemiz için tehdit kaynağı olmaktan çıkarmak istiyoruz. Bu çerçevede son yıllarda elde ettiğimiz başarıları yeni kazanımlarla daha ileri taşımak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Son terörist bertaraf edilene edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu sabah iki caninin etkisiz hal getirildiği eylem terörün son çırpınışları. Vatandaşın güvenliğine kasteden alçaklar emellerine ulaşamadı asla da ulaşamayacak. Olaya müdahale esnasında yaralanan polislerimize Allah'tan şifalar diliyorum.

Bir sabah ansızın gelebiliriz sözü kulaklardan hiç eksik olmasın diyoruz. FETÖ'nün yıkılmadık ayaktayız mesajı mezarlıkta ıslık çalma çabasıdır. Bir daha dirilemeyecekleri gibi benzer örgütlerin de oluşumu mümkün değildir. Böyle bir durumun ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz. Can çekişen terör örgütlerine moral aşılamanın vebali ağır olacaktır.

AVRUPA BİRLİĞİ

Dış politikaya daima çok önem verdik. Kimi zaman yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alamadığımız durumlar elbette oldu. Mesela Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz bunlardan biridir. Biz AB’ye verdiğimiz sözleri tuttuk. Ama onlar hiçbirini yerine getirmediler. Avrupa Birliği’nin ülkemize yönelik adaletsiz tarafgir tutumunda bir değişiklik olmadı.

Kağıt üzerinde ortaya koydukları kuralları, süreçleri hiçe sayan bir yaklaşımla ülkemize haksızlık üzerine haksızlık yapıyorlar. Türkiye olarak 60 yıldır kapısında bekleyen AB’den herhangi bir beklentimiz yok. Şayet, bize karşı örtülü bir yaptırım gibi kullandıkları vize dayatması başta olmak üzere haksızlıklarından geri dönerlerse kendi yanlışlarını düzeltmiş olurlar. Yapmazlarsa, siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri olarak bizden herhangi bir beklentiye girme hakkını tümüyle kaybederler.

Artık iyice lafta kalan tam üyelik sürecini sonlandırmak gibi bir niyetleri varsa işin o tarafı da kendi bilecekleri bir iştir. Biz demokrasi, adalet ve özgürlükler noktasında Kophengah Kriterleri’ni gerekirse Ankara kriterleri yapar yine yolumuza devam ederiz.

AİHM’E FETÖ TEPKİSİ

Avrupa Konseyi’nin bir kurumu olan AİHM’in verdiği son kararlar adeta bardağı taşıran son damla olmuştur. Bu karardan cesaret alan terör örgütü mensupları ve yandaşları, beyhude yere heveslenmesinler. Mahşeri vicdanda zaten mahkum olan FETÖ’cü alçaklara bu karardan ekmek çıkmaz. Türkiye bu ihanet çetesiyle mücadelesinden milim geri atmayacak, herhangi bir tavize, eskiye dönüşe müsahade etmeyecektir. Bir kez ihanet eden, her zaman ihanet eder.

"KARABAĞ'DA HAK YERİNİ BULDU"

30 yıllık işgalin ardından Azerbaycan toprağı olan Karabağ, özgürlüğüne kavuşmuş, hak yerini bulmuştur. Biz dostlarımızı çoğaltma ve bu konuda samimi bir gayret içindeyiz. Uzattığımız dostluk elini tutan herkesle, ortak çıkarlar doğrultusunda yol yürümekten memnuniyet duyarız. Son dönemde bu doğrultuda pek çok önemli adımı başarıyla attık.

Ülkemizin etrafında barış ve huzur kuşağı oluşturma hedefimizde ciddi mesafe aldık. Bölgesel entegrasyon projeleriyle işbirliğimizi derinleştirmeye çalıştık. Bunlara yenilerini eklemeye hazırız.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN AÇILIŞ KONUŞMASI

Açılış töreninde konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'daki terör saldırısı girişimi hakkında, "Terörle mücadele kararlılıkla sürecek" dedi. Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle: "Türkiye asla terörün gündemine teslim olmaz. Hiç şüphesiz bu terör saldırısını ortaya koyanların 1 Ekim gibi bir günü tespit etmiş olmaları manidardır, tesadüfi değildir."

"DARBE ANAYASASI'NDAN KURTULMALIYIZ"

Konuşmasında yeni anayasa çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, "TBMM bir darbe anayasası olan 1982 anayasasından kurtulmak zorundadır. Yeni bir anayasanın hazırlanması için olağanüstü bir gayret göstereceğiz. Bu anayasa sivil, katılımcı ve milli bir anayasa olmak zorundadır. Darbe anayasasından kurtulmalıyız. Yeni anayasa ile cumhuriyet taçlanmalıdır. Yeni Anayasa'nın tartışma yeri, doğru zemini şüphesiz TBMM'nin bizatihi kendisidir. Bu tartışmalara Meclisimiz öncülük yapacaktır."