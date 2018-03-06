Erdoğan'dan yeni Afrin açıklaması: 2878'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki Yargıtay'ın 150. Yılı Sempozyumu ve Yeni Yargıtay Binası Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ülkemizin adliye mahkemelerinde verilen hükümler konusundaki son inceleme merci olan Yargıtayımızın 150. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Yargıtayımız özellikle son dönemdeki duruşuyla milletimizin gönlünde ayrı bir yer edinmiştir. Geçmişte rahmetli Adnan Menderes'in idamı başta olmak üzere darbe dönemlerinde iyi sınavlar veremeyen yargı camiamızın 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret ve dirayet takdire şayandır.

Adalet elbette herkese hakkını vermektir. Ama hakkı vermekle gasp etmek arasındaki denge öylesine hassasdır ki bunu sağlamak için çok çalışmak çok fedakarlık yapmak gerekir. Zalimi üzerine düşen göreve yapmayan olarak tarif eden Hz. Mevlana'nın anlayışında adalet dağıtmayan savcı ve hakim de zalimler sınıfına giriyor. Devleti yönetenlerin yaptığı adaletsizlik hukuk yoluyla telafi edilirken yargının sebep olduğu adaletsizliğin telafisi yoktur. Bir ülkede halk bunalmış adalet çığlığı atar hale gelmişse oradaki yargı sisteminde bir sorun var demektir. Adaleti kaybettiğimizde her şeyimizi kaybedeceğimizi de bilmek zorundayız. Şu an itibarıyla Afrin'deki mücadelede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 878 olmuştur.''

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi:

Temel kanunları yeniledik. Yargı sistemimizin FETÖ nedeniyle kaybettiği insan kapasitesini karşılamak üzere hakim ve savcı sayısını yüzde 72 oranında artırarak, 9 binlerden, 16 bin seviyesine çıkardık. Arabuluculuk mekanizmasını hayata geçirdik. Bugün 81 ilimizde modern adli tıp merkezleri var. Adliyelerimizin güvenliği için gereken neyse eksiksiz yapma gayreti içindeyiz. Reformlar yapmaya bundan sonra da devam edeceğiz. FETÖ'nün yargı sistemimizde ne büyük bir tahribata yol açtığı bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Esasen 17-25 Aralık darbe girişimi, yargıdaki FETÖ yapılanmasını açık ve seçik bir şekilde ortaya çıkardı. Bu tarih Türk yargı sistemi açısından bir milat oldu. Siz değerli hukuk adamlarımızın, hukuk insanlarımızın gayreti ile yargıda birlik ve çalışma barışı tesis edildi. Terör örgütleri ile mücadele iradesi çok daha güçlendi. Buradan bir kez daha meşru siyasi iradeye ve onun millet iradesine ait olduğuna yürekten inanan yargı kurum ve mensuplarımıza, hükümetimiz adına şükranlarımı sunuyorum.

"YARGILAMALARIN HIZLANMASI EN ÖNEMLİ HUSUS"

Darbecileri cesaretlendiren, meşriyet kazandıran hukuk anlayışı da artık yok olmuştur. O günler bir daha yaşanmakyacaktır. Karanlık günleri özleyenler hukuk sistemimiz içinde yer bulamayacak. Yargılanmanın hızlanması meselesi toplumsal huzurumuz için en önemli husus olarak karşımıza çıkıyor. Bizler hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisine yönelik adımları, milletin ve devletin bekası için atıyoruz. Adalet sistemimizin güçlenmesi ve hukukun tam tecellesi için atılan adımlar bundan sonra da devam edecek.

Mehmetçik adeta kahramanlık destanı yazıyor. Kahramanca mücadele eden bütün askerlerimize, polisimize, korucumuza, ÖSO mensuplarına üstün başarılar diliyoruz. Buradan İzmir Adliyesi'ni terör felaketinden koruyan, kendisini terör kurşunlarına siper eden şehit polisimiz Fethi Sekin'i de anmak istiyorum.