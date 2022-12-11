Erdoğan'dan Yunanistan'a rest: ''Rahat durmazlarsa vururuz!''

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a ilişkin “Rahat durmazlarsa vururuz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Samsun’daki programda konuştu. Yunanistan’a adalar üzerinden yüklenen Erdoğan, “Şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan’ı ürkütüyor. Tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor, ‘Atina’yı vurur’ diyor. Rahat durmazlarsa vururuz.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Biz yasakların, yoklukların, yoksullukların Türkiye'sinin tüm yükünü omuzlamış bir nesiliz. Aklımızın erdiği günlerden itibaren hem geri kalmışlığın hem demokrasi eksikliğinin sebep olduğu sıkıntıları hayatımızın her anında yaşadık. Şimdi sizlere teker teker anlatsam inanmakta zorluk çekeceğiniz öyle sorunlarla boğuşuyorduk ki kelimenin tam anlamıyla akıllara zarardı.

Verdiğimiz emekler, döktüğümüz terler, girdiğimiz riskler boşa gitmedi, kazanan yine biz olduk. Bugün sizlerle bir araya gelmemize vesile olan büyük projelerimizi, gelecek için kurduğumuz büyük hayalleri, geçmişte ödediğimiz o bedellere borçluyuz.

Size olan güvenimiz sayesinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu böylesine güvenli ve kararlı bir şekilde ifade edebiliyoruz. Bizim Türkiye Yüzyılı'ndaki yoldaşlarımız sizlersiniz

Sizler için Z kuşağı diyorlar. Halbuki biz karşımızda maziden atiye kurdukları köprüyle özgürlüğü, hakkaniyeti, çalışmayı, üretmeyi, hayatlarının merkezine koyan bir gençlik görüyoruz. Ben bu gençliğe, Samsun'da da ifade ettim, TEKNOFEST açılışlarında şahit olduğum manzaradan hareketle illa bir isim konulacaksa 'TEKNOFEST kuşağı' denmesi gerektiğini söylemiştim.

Geçen hafta Şanlıurfa'da bir araya geldiğimiz gençlerimize de ifade ettiğim gibi artık bizler, sizin zamanınızın misafiriyiz. Olaya biz böyle bakıyoruz. Türkiye Yüzyılı sizlerin hem eseri hem asrı olacaktır.

Haftaya Mardin'de olacağımızı biliyorum. Aynen Şanlıurfa ve burada olduğu gibi orada da gençlerle buluşmayı ümit ediyorum. Şanlıurfa'da resmi rakam olarak 110-120 bin kişi meydanda vardı. Bugün de 100 bine yakın bir katılımı Samsun'da gördük.

Samsun'a rahatsızlığı nedeniyle gelemedi Orhan Bey (Gencebay) ama gelmeyi çok arzu ediyordu. Onun gelişi bu toplantıyı çok daha zengin kılacaktı. İnşallah bir başka buluşmayı Orhan Bey ile gerçekleştiririz Samsunlu olması hasebiyle. Gençlik buluşmaları devam edecek. Durmak yok yola devam."

Savunma sanayinde olsun, özellikle altyapı, üstyapıyla ilgili olsun Türkiye artık birçok şeyleri aştı, kırdı. Şimdi biz altyapı sorununu bir defa aştık. Altyapı sorunu yaşamıyoruz artık, üstyapı da hakeza öyle

Şimdi birileri hani bir yerlerden ithal profesörler getirdiler ya... Biz işi bitirdik, altyapısıyla bitirdik, üstyapısıyla bitirdik. Bütün mesele şimdi bunu görmek. Eğer bunu görebiliyorsak mesele yok. Düşünün 76 üniversiteyle başladık, şu anda 208 üniversitemiz var.

Geçen hafta Urfa'da İbrahim Bey yine nüktesini yaptı, 'Urfa'da Oxford vardı da biz gitmedik mi?' dedi. Gerçekten buralara bu üniversiteler getirilmedi ki. Yoksa bu ülkenin çocukları zeki. Bu üniversitelerde okumak suretiyle çok daha erkenden bir yerlere ulaşabilirlerdi.

Modern üniversiteler kurduk ve modern üniversitelerle beraber sağ olsun hocalarımız da oralara gelip, oralarda derslerini vermek suretiyle birçok şeyi başardılar. Ben mesela Rizeliyim. Mesela Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin lojmanlarından tut her şeyini hassasiyetle düşündük. Niye? Öğretim üyesi oraya gelsin diye.

Göreve geldiğimizde savunma sanayi yüzde 20 yerliydi, şimdi yüzde 80 yerli, bu konuma geldik.

Sakarya'da 540 milyar metreküplük rezervi (doğal gaz) çıkarıyoruz, Raman'da da süreç ardı ardına geliyor. Bunlar bizi yurt dışına muhtaç olmaktan kurtaracak.

Şimdi artık füzelerimizi yapmaya başladık. Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. Tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. Rahat durmazlarsa vururuz tabii. Türkiye'nin eli armut toplamıyor.

4-5 bin TIR, Suriye'nin kuzeyine ABD silah mühimmat gönderiyor. Bunu defaatle söylememe rağmen umurlarında değil. Öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz."