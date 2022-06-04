''Erdoğan'ın 2023 planı'' deyip açıkladı: ''Cumhurbaşkanlığına aday olmacayak!''

Yaklaşan 2023 seçimleri öncesinde ekonomist ve yazar Memduh Bayraktaroğlu "tahminimle hala alay eden var mı" diye sorup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te aday olmayacağı iddiasını yeniledi ve nedenini de açıkladı.

Ekonomist ve yazar Memduh Bayraktaroğlu, Korkusuz Gazetesi'nde yazdığı bugünkü yazıda siyaset kulislerini hareketlendirecek bir iddiada bulundu. Ağzından henüz 'ben adayım' açıklaması çıkmayan Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanlığı koltuğuna aday olmayacağını iddia eden Bayraktaroğlu, Erdoğan'ın aklındaki yeni planını da açıkladı.

Son seçim anketlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefetin 3 muhtemel adayı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerisinde kaldığını işaret eden Memduh Bayraktaroğlu “Erdoğan cumhurbaşkanlığına aday olmayacak, parlamento seçimlerine katılacak” tahminimle (halâ) alay eden var mı?" dedi.

Bayraktaroğlu bu dikkat çeken iddiası sonrasında yazısında dikkat çeken bir Nasreddin Hoca fıkrasına da yer verdi:

Köylünün biri ile Nasreddin Hoca arasında geçen kısa sohbet şöyle:

- Hocam, gökteki yıldızların sayısını bilir?..

- Bilirim…

- Kaç tane?..

- Dokuz yüz trilyon dokuz yüz doksan dokuz milyar dokuz yüz doksan dokuz milyon, dokuz yüz doksan dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz…

- Amma da attın hocam…

İnanmadıysan say…

Memduh Bayraktaroğlu'nun Korkusuz gazetesindeki yazısının tamamı için...