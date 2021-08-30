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Erdoğan'ın arkasındaki dev tablo merak uyandırdı

Erdoğan'ın arkasındaki dev tablo merak uyandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beştepe’de 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul ettiği salonda sergilenen dev tablo dikkat çekti.

Beştepe'de Zafer Bayramı tebriklerini kabul eden Erdoğan'ın arkasındaki dev tablo merak uyandırdı.

Söz konusu tablonun 23-24 Mayıs 2016’da İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi’nin kapanış seremonisi katılımcılar tarafından özel olarak resmedilen “İnsanlığı Paylaş” adlı resim olduğu öğrenildi.

 Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre, etkinliğin katılımcıları tarafından imzalanan eserde dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra zirveye katılan aktivistlerin imzaları yer alıyor.

Yaklaşık 9 metrelik eser, dünyayı “insanlık için harekete geçirme” çağrısını görselleştiriyor.

Etiketler recep tayyip erdoğan tablo beştepe
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