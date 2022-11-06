Erdoğan'ın görevden aldığı isim dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder görevden alındı. Yılbaşında emekliye ayrılmak üzere iki aylık izne çıkan Önder'in görevden alınmasına ilişkin ''Şık olmadı'' yorumları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bürokraside yine birçok isim görevden alınırken yeni atamalar da yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’daki görevden alma ise dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, yılbaşında emekliye ayrılmak üzere iki aylık izne çıkan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder görevden alındı. Önder uzun yıllar boyunca bu görevde bulunmuş, birçok bakanla çalışmıştı. Bakanlık kulislerinde son dönemde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Önder’in görevinden ayrılmak istediği konuşuluyordu. Çalışma yaşamı kulislerinde, bu görevden alma “şık olmadı” yorumları da yapılıyor. Önder’in yerine Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl atandı.

YİNE AKRABALAR ATANDI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda Başkan yardımcılığı’na, eski AK Parti milletvekili Murat Yılmazer’in oğlu Mustafa Yılmazer atandı. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcılığı’na, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar’ın kardeşi Abdulkerim Taşar getirildi. Öğretmen olan Taşar’ın önce Milli Eğitim Bakanlığı sonrasında da Devlet Malzeme Ofisi’ne geçişi sürecindeki hızlı yükselişi daha önce basında da haber olmuştu.

Cumhuriyet