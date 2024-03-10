Erdoğan'ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar

Şanlıurfa mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini anons ettiği İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, vatandaşlar tarafından yuhalandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitinginde halka hitap etti. Erdoğan'ın mitingin sonunda anons ettiği AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu seçmenler tarafından yuhalandı. Müdahale olarak apar topar müziğin sesi artırıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitinginde açıklamalarda bulundu.

İl Başkanı yuhalandı

Öte yandan miting sonunda ilginç anlar da yaşandı.

Erdoğan'ın anons ettiği AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, seçmenler tarafından yuhalandı. Yurttaşların tepkisini bastırmak için apar topar müziğin sesi artırıldı.

Delioğlu'nun son dönemdeki açıklamaları tepki toplamıştı

AK Parti Urfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nun son günlerde yaptığı açıklamaları tepki toplamıştı. Delioğlu, geçtiğimiz günlerde Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ün seçim bürosunda yaptığı konuşmada, Urfa'da AK Parti ve DEM Parti dışında seçimi kazanma ihtimali olan parti bulunmadığını belirterek, "Diğer partilerden aday olanların amacı DEM Parti'nin kazanmasını sağlamak" demişti.

Delioğlu, daha sonra yerel bir televizyonda katıldığı canlı yayında mevsimlik tarım işçilerinin tatil yaptığını söylemişti. "Bunların çoğu bu şekilde yaşamaya artık bir yaşam biçimi olarak hatta kendilerine tatil olarak görenler var" diyen Delioğlu'nun sözleri tepkilere yol açmıştı.

Delioğlu'ndan miting sonrası paylaşım

Seçmenler tarafından yuhalanan Delioğlu'ndan miting sonrası da bir paylaşım geldi.

Kalabalığın görüntüsünü paylaşan Delioğlu, "Teşekkürler Şanlıurfa ! Yaptın yapacağını…" notunu düştü.