Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketinin ayrıntıları

Hürriyet gazetesinin AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen yazarı Abdulkadir Selvi, "AK Parti'nin yerel seçim anketi" başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki son anketi kamuoyuyla paylaştı.

AK PARTİ'DE BÜYÜK REVİZYON HAZIRLIĞI

AK Parti'de ilk MYK'nın gündeminin yerel seçim hazırlıkları olacağını söyleyen Selvi, AK Parti'de mevcut belediye başkanlarının önemli oranda değişeceğinin söylendiğini aktaran Selvi, şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz seçim iklimine girilmeden, belediye başkanları uyanmadan bir araştırma yaptırdı. Bu partilerin oy oranıyla ilgili bir anket değil. Belediye başkanlarının performansı ve yeniden aday gösterildiği takdirde kazanacak ya da kaybedecek olanların ismi üzerinde duruldu. Henüz seçim ortamı politize olmadan önce “Sizi kimin yönetmesini istersiniz?” sorusu soruldu. Bu çalışma Erdoğan’ın önünde duruyor ama asıl araştırmalar ve değerlendirmeler bundan sonra yapılacak. AK Parti açısından İstanbul ve Ankara seçimleri hayati derecede önemli hale geldi. İstanbul ve Ankara için mevcut kabineden bakanların aday olması dâhil her türlü formül üzerinde çalışılıyor."