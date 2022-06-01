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Erdoğan'ın ''sürtük'' çıkışı sosyal medyayı karıştırdı

Erdoğan'ın ''sürtük'' çıkışı sosyal medyayı karıştırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olaylarından bahsederken ''Bu eşkıyalar, bu teröristler adeta camilerin içini pisletti. Bunlar böyle, Bunlar çürük, bunlar sürtük.'' ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında Gezi direnişini 9'uncu yıldönümünde hedef aldı. Erdoğan, "Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz. Bay Kemal oradaydı, başı çeken oydu. Kendileri de terör sevici" diye belirtti. Erdoğan ayrıca, "9 yıl önce ağaç bahanesi ile çakılan kıvılcım bir anda bir kalkışmaya dönüştü. Bu eşkiyalar bu teröristler adeta camilerin içini pisletti. Bunlar böyle bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir ne değildir böyle bir şey yok" dedi.

Erdoğan'ın sözlerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sert yanıt verdi. Kaftancıoğlu, "Ya sen?" diye sordu.

Etiketler recep tayyip erdoğan sürtük gezi parkı
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