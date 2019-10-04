Erdoğan'ın talimatıyla Ankara'da gizli toplantı

Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sunumuyla ekrana gelen 'Nedir Ne Değildir' programında ekran başındakilerle çarpıcı bir kulis bilgisi paylaşıldı.

50 KİŞİLİK GRUPLA GİZLİ TOPLANTI

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner ve gazeteci Hadi Özışık'ın konuk olduğu programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla eski vekiller, gazeteciler, sivil toplum toplum örgütü temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan 50 kişilik bir grupla Ankara'da 3 gün üst üste gizli toplantılar yapıldığı ifade edildi.

CUMARTESİ ANNELERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu raporda Diyarbakır annelerine destek verilirken, Cumartesi Annelerinin unutulduğu ve ikinci plana atıldığı yönünde eleştiriler yapıldığı belirtildi.

MEDYAYA ELEŞTİRİ

Medya konusunun da ele alındığı toplantılarda iktidara yakın medyanın çok yanlışlar yaptığı gerekçesiyle eleştiri aldığı ve kimi yazarların Erdoğan adına racon kestiği konusuna da dikkat çekildi.

MEHMET METİNER DOĞRULADI

Programda gündeme gelen bu kulis bilgisi, toplantılara katıldığını ifade eden Mehmet Metiner tarafından da doğrulandı.