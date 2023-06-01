Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklayacağı gün ve saat belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günkü programı netleşti. Cumartesi saat 14.00’te Meclis’te yemin edecek olan Erdoğan'ın, devam edecek programı kapsamında saat 22.00 sıralarında yeni kabineyi açıklaması öngörülüyor.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günkü yemin töreni programı netleşti.

Erdoğan, cumartesi saat 14.00’te önce Meclis’te yemin edecek. Daha sonra saat 15.00’te Anıtkabir’i ziyaret edecek ve ardından atlı birliklerle Anıtkabir’den Beştepe’ye gidecek. Saat 17.00’de Beştepe’de tebrikleri kabul edecek olan Erdoğan, akşam Çankaya Köşkü’nde devlet başkanlarının da katıldığı yemekli bir program düzenleyecek.

Hürriyet'in haberine göre, Erdoğan’ın cumartesi saat 22.00 sularında da yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

Yeni kurulacak Kabine'nin açıklanması beklenirken mevcut bakanların yer aldığı Kabine, Erdoğan başkanlığında son kez dün toplandı. Erdoğan'ın toplantıda tüm bakanlara eski isimlerin Kabine'de yer almayacağına işaret ettiği iddia edildi. Bakanların toplantıdan morali bozuk ayrıldığı söylenirken Kabine'de yer alabilecek bazı yeni isimlerin de netleştiği öne sürülüyor.