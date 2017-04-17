Eski AK Parti milletvekili hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Feyzi İşbaşaran’ın tweet hesabından paylaştığı, “Kesinlikle hırsızlık yaptılar, yapacaklarını biliyorduk. Başa çıkamadık. Silahlı mücadeleye hazır olun” şeklindeki paylaşımları nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

CUMHURBAŞKANI’NA HAKARETTEN CEZAEVİNDE KALMIŞTI

Eski Elazığ milletvekili Feyzi İşbaşaran 2015 yılının ocak ayında da Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Feyzi İşbaşaran hakkında “hakaret ve tehdit” suçlarından 1 yıl 8 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Mahkeme, İşbaşaran'ın avukatları tarafından yapılan tutuklama kararına itiraz talebine ilişkin kararını değerlendirmiş ve tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar vermişti.