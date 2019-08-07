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  4. 07 Ağustos 2019 21:37

Fahrettin Altun ve eşiyle ilgili maaş haberlerine erişim engeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun’un kamu şirketlerinden çifte maaş aldıklarına yönelik Twitter'dan paylaşılan haberlere ilişkin ''erişim engelleme'' kararı çıkarıldı.

Fahrettin Altun ve eşiyle ilgili maaş haberlerine erişim engeli
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Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesi, Fahrettin Altun'un talebi üzerine, kişilik haklarının zarar görebileceği, paylaşımların görev yaptığı Cumhurbaşkanlığı'nın kurumsal itibarını da zedeleyebilecek nitelikte olduğu gerekçesiyle altı ayrı hesaptan yapılan paylaşımlar için “erişim engelleme” kararı verdi.

T24’ün haberine göre; Altun ve eşinin çifte maaş aldıklarına yönelik haberler, bu konuda eşinin yaptığı açıklamalarla ilgili yaşanan tartışmalar Twitter'da uzun süre gündem oldu. Altun, geçtiğimiz günlerde altı ayrı hesaptan bu konuda yapılan paylaşımların kişilik haklarına zarar verdiği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak görev yapması nedeniyle kurumun kurumsal kimliğinin de zarar gördüğünü belirterek, mahkemeye başvurdu.

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, 1 Ağustos'ta yapılan başvuruyu 2 Ağustos'ta karara bağladı ve Altun'un erişime engellenmesini talep ettiği altı ayrı twitter hesabından yapılan paylaşımlar için “erişime engelleme” kararı verdi.

Kararda, 5651 sayılı yasanın 9. Maddesi gereğince paylaşımların Altun'un kişilik haklarının zarar görebileceği, ayrıca görev yaptığı Cumhurbaşkanlığı'nın kurumsal itibarını da zedeleyebilecek nitelikte olduğu belirtildi.

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