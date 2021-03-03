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Fahrettin Altun'dan ABD Kongre Üyesi Steve Chabot'un sözlerine tepki

Fahrettin Altun'dan ABD Kongre Üyesi Steve Chabot'un sözlerine tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından, ABD Kongre Üyesi Steve Chabot'un sözlerine tepki gösterdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Chabot'un, Türk halkının Washington'dan daha sık görmeyi beklediği türden bir destek sunduğunu vurguladı.

Chabot'un sözlerinin Türkiye-ABD ittifakının mahiyetini yansıttığını belirten Altun, "Önemli bir NATO müttefiki olarak Suriye'deki masum insanları rejimden ve teröristlerden korumaktayız." ifadesini kullandı.

Chabot'un paylaşımı

Steve Chabot, Twitter hesabından, "NATO müttefiki Türkiye, Kuzeybatı Suriye'de masum sivilleri zalim Esed rejimine ve onun destekçilerine karşı savunmada ön saflarda yer alıyor. Türkiye, birinci yıl dönümünde İdlib'de şehit düşen 33 askerinin yasını tutarken, kalbim Türk halkı ve şehit ailelerinin yanında." paylaşımında bulunmuştu.

Etiketler fahrettin altun tepki söz
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