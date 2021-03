Fahrettin Altun'dan ABD Kongre Üyesi Steve Chabot'un sözlerine tepki

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Chabot'un, Türk halkının Washington'dan daha sık görmeyi beklediği türden bir destek sunduğunu vurguladı.

Chabot'un sözlerinin Türkiye-ABD ittifakının mahiyetini yansıttığını belirten Altun, "Önemli bir NATO müttefiki olarak Suriye'deki masum insanları rejimden ve teröristlerden korumaktayız." ifadesini kullandı.

Chabot'un paylaşımı

Steve Chabot, Twitter hesabından, "NATO müttefiki Türkiye, Kuzeybatı Suriye'de masum sivilleri zalim Esed rejimine ve onun destekçilerine karşı savunmada ön saflarda yer alıyor. Türkiye, birinci yıl dönümünde İdlib'de şehit düşen 33 askerinin yasını tutarken, kalbim Türk halkı ve şehit ailelerinin yanında." paylaşımında bulunmuştu.

Congressman Chabot’s words reflect the Turkey-U.S. alliance’s true nature.



He offers the kind of support that the Turkish people expect to receive more often from Washington.



As a key NATO ally, we proudly protect innocent people in Syria from the regime and terrorists. https://t.co/sGhRlMUD7y