Faiz kararı sonrası ''Artık DUR Erdoğan! #HemenSeçim'' tepkisi

TCMB'nin faiz indirimi kararı sonrasında sosyal medyada muhalefetten AK Parti iktidarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlar peş peşe geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ''Artık DUR Erdoğan! #HemenSeçim'' paylaşımıyla tepki gösterdi.

Türk Lirası dolar karşısında erimeye devam ederken Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirdi. Ekonomistler ve muhalefet partisi liderleri bu kararın Türk Lirası’ndaki değer kaybının giderek derinleşeceğini söylemişti.

"ARTIK DUR ERDOĞAN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faiz indirimi kararının ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Erken seçim çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, “Artık DUR Erdoğan” dedi.

“SEN JAPONYA’YI BIRAK TÜRKİYE’DEKİ YANGINA BAK”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ekonomisi ile Japonya’yı kıyaslayan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan‘a gönderme yaptı. Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Dolar füze gibi tırmanıyor; birisi çıkmış Japon ekonomisiyle kıyaslama yapıyor! Marketlerde şeker, yağ satışına kota uygulanıyor; esnaf günlük zam yapıyor. Toptancılar yerine yenisini koyamayacaklarını düşündükleri için mal satmıyor! Sen Japonya’yı bırak Türkiye’deki yangına bak!”

“NEDİR BU MİLLETİN SİZDEN ÇEKTİĞİ!”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de yaptığı paylaşımla tek adam rejimini eleştirdi. Erdem “Merkez Bankası #faizkararı öncesinde ekonomistler ısrarla faiz indirmeyin dedi ama yine dinlemediler! 1 puan faiz indirimi geldi, dolar yine uçuşa geçti! “İNADINA” ve “TEK ADAMA BAĞLI” ekonomi yönetimiyle memleketi batırdınız! Yetti arkadaş! Nedir bu milletin sizden çektiği!” dedi.