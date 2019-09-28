Fatih Altaylı davet krizinin perde arkasını anlattı

Fatih Altaylı, toplantıya davet edilmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gerginlik yaratmamak adına sessiz kaldığını iddia etti.

Altaylı'nın "Gerçekte ne oldu?" başlıklı yazısından o bölüm şöyle:

Dün garip bir olay yaşandı İstanbul’da.

Kimse ne olduğunu anlayamadı.

Gerçeğin ne olduğunu kimse söylemedi, anlatmadı.

Gerçek, bir sis perdesi arkasında kaldı.

Yaşanan olay şu:

5,8’lik depremin gecesi İstanbul’da Başkan Yardımcısı, Fuat Oktay’ın başkanlığında bir koordinasyon toplantısı yapılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da o toplantıya katılmış, toplantı ile ilgili çok da olumlu açıklamalar yapmıştı.

Ertesi gün, yani dün ise İstanbul’da yine bir toplantı, Afet Müdahale Planı toplantısı yapılıyordu ancak bu kez toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İçişleri ve Şehircilik Bakanı, İstanbul Valisi ve bürokratlar vardı ama İstanbul halkının temsilcisi Ekrem İmamoğlu yoktu.

Ancak toplantıya ilerleyen saatlerde Belediye adına iki üst düzey görevli katılmıştı.

“Atanmışların” düzenlediği toplantıda, “Seçilmiş” Belediye Başkanı yoktu.

Kulisler hemen hareketlendi.

İmamoğlu’nun toplantıya davet edilmediği, dışlandığı konuşulmaya başlandı.

Bunun üzerine ilerleyen saatlerde bir açıklama yapıldı ve “İmamoğlu’nun da toplantıya çağrıldığı ama işleri dolayısıyla gelemediği belediyenin genel sekreter yardımcısı ile temsil edildiği” söylendi.

İmamoğlu da bu açıklamayı belediyenin kurumsal sitesine koyarak doğru olduğu izlenimini yarattı.

Peki gerçek neydi?

Anlatayım.

Deprem gecesi yapılan ilk toplantıda her şey iyi gitmişti.

Tarafların açıklamaları da birbirlerine karşı saygı doluydu.

Hatta Teke Tek’e toplantıdan çıkarak katılan İmamoğlu Başkan Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkürlerini iletmişti.

Ancak o toplantıda İmamoğlu’na söylenmeyen, ertesi gün de AFAD’da bir toplantı yapılacağıydı.

Dün güne bu toplantıdan habersiz başlayan İmamoğlu, ilerleyen saatlerde toplantının haberini alınca şaşırdı.

Hemen İstanbul Valisi’ni aradı.

Bunun üzerine istiyorsa toplantıya katılabileceği söylendi.

İmamoğlu şaşırmış, dışlanmak istendiğini görmüştü.

Toplantıya katılmayacağını ama Belediye’yi temsilen iki arkadaşını görevlendireceğini söyledi.

Ancak İmamoğlu gerilim ortamı yaratmamak ve merkezi hükümet ile uyumlu çalışmak istediğini göstermek için tüm bu olanları kimseyle paylaşmadığı gibi, Valiliğin açıklamasını da yalanlamadı.

Muhtemelen benim bu yazdıklarım da taraflarca yalanlanabilir.

Ama doğrular yalanlandığı zaman yalan olmaz.