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Fatih Erbakan: Türkiye'nin 3’üncü büyük siyasi partisi olduk

Fatih Erbakan: Türkiye'nin 3’üncü büyük siyasi partisi olduk
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin üye sayısının 516 bin 800’e ulaştığını belirterek, "Önce 486 bin olan Milliyetçi Hareket Partisi'ni, ardından da 508 bin üyesi olan İYİ Parti'yi geride bıraktık ve üye sayısı bakımından Türkiye'nin 3’üncü büyük siyasi partisi olduk" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Adana’nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde partisinin düzenlediği iftar programına katıldı. Burada konuşan Fatih Erbakan, "31 Mart seçimlerinde inşallah şahlanış gerçekleştireceğiz. Cenabıallah bize bunu nasip etsin. Allah, hem Yüreğir'de hem Adana'mızın diğer ilçelerinde milli görüşün zaferini ve ahlaklı belediyecilik deneyimini bizlere nasip eylesin inşallah" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN 3'ÜNCÜ BÜYÜK PARTİSİ OLDUK"

Yeniden Refah Partisi’nin üye sayısının 516 bin 800’e ulaştığı bilgisini veren Erbakan, şöyle devam etti:

"Önce 486 bin olan Milliyetçi Hareket Partisi’ni ardından da 508 bin üyesi olan İYİ Parti’yi geride bıraktık ve üye sayısı bakımından Türkiye'nin 3’üncü büyük siyasi partisi olduk. Muazzam bir bereket ve ivme aldık. Günde 5 bine yakın üye artışı yaptık. Şu son birkaç günde öyle bir bereket var ki 5 bin üye artışı oldu. Seçimlere inşallah 550 bin üye ile gireceğiz ve seçimden sonra da 1 milyon üye hedefine ulaşacağız. Önce 31 Mart’ı atlatacağız ardından da 2028’de iktidar olacağız inşallah."

Etiketler erbakan parti MHP
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