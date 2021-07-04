Fatih Portakal hem iktidara hem muhalefete yüklendi

Gazeteci Fatih Portakal, dönemin CHP'nin eski lideri Baykal ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002 yılındaki görüşmesine atıfta bulunan bir paylaşım yaparak hem iktidarı hem de muhalefi hedef aldı.

Deniz Baykal’ın 2002 yılında Tayyip Erdoğan’la Beylerbeyi’ndeki bir otelde yaptığı görüşme tekrardan gündeme geldi. Gazeteci Fatih Portakal, konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Portakal, "Hadi AKP’yi bırak, ipin ucu kaçtığı için Peker’in iddialarını zaten araştıramıyor. Korku dağları sarmış! Temiz toplum diyen CHP de Baykal iddialarını duymazdan geliyor. Unutturmaya çalışıyor. Araştırsanıza. Orada da kanımca “ucu bana da dokunur mu?” korkusu var. Hepsi aynı…" ifadelerine yer verdi.