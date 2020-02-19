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  4. 19 Şubat 2020 07:32

''FETÖ araştırılsın'' diyen vekillere tehdit!

FETÖ ile ilgili TBMM’ye 15 yıl önce “Gülen cemaati” ile ilgili Meclis’e araştırma önergesi veren CHP Denizli eski Milletvekili Mustafa Gazalcı “Önergeyi hazırlayıp Başkanlığa verdikten sonra tehditler almaya başladık, bunların gazete ve TV’lerinde resmen hedef de gösterildik” dedi.

''FETÖ araştırılsın'' diyen vekillere tehdit!
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FETÖ ile ilgili TBMM’ye 15 yıl önce “Gülen cemaati” ile ilgili Meclis’e araştırma önergesi veren CHP Denizli eski Milletvekili Mustafa Gazalcı yaptığı açıklamada, 2005 yılında Gülen cemaatinin iktidar desteği ile büyümeye başladığını ve bu aşamada CHP'li 72 milletvekili ile birlikte Meclis Araştırma önergesi hazırladıklarını vurguladı. Gazalcı şunları söyledi:

“Dönemin Milli Eğitim Bakanı, Gülen cemaatine destek veriyor, her hafta yurt çapında okullarını açıp, törenler yapıyordu. Cemaatlere ait okullarda okuyan 10 bin öğrenciye devlet desteği projesi de hazırladılar ve yasa çıkardılar. Ancak Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer bu yasayı veto etti. Biz önergemizi TBMM'ye sununca gündeme aldırmadılar, görüşülmesi de engellendi. Sonra da dönem bitti ve önerge hükümsüz kaldı. O dönemde önergeyi imzalayan Milletvekillerimize, imzalarını geri çekmeleri için yoğun baskılar da geldi. Tehditler aldık, hedef gösterildik''
 

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