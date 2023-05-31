Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan bomba kabine iddiası: Yeni kabinede o isimler yok!

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni kabinede eski bakanların hiçbirinin olmayacağını iddia etti.

Yeni kabine dört gözle beklenirken mevcut bakanların oluşturduğu kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında son kez toplanmış ve kritik toplantı 2 saat sürmüştü. Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen yeni kabineye ilişkin olarak Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı iddia geldi.

"ERDOĞAN, TÜM BAKANLARA TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Işık, 29 Mayıs tarihindeki gönderisinin altına yeni bir tweet atarak, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısında bunun bir bayrak yarışı olduğu ve yeni dönemde tamamen yeni isimlerin Kabine'ye gireceğini işaret ederek tüm bakanlara tek tek teşekkür etti. Son dakikada istisna olur mu göreceğiz ama şu anki durum yüzde 100 yeni bir kabine geliyor!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısında bunun bir bayrak yarışı olduğu ve yeni dönemde tamamen yeni isimlerin kabineye gireceğini işaret ederek tüm bakanlara tek tek teşekkür etti. Son dakikada istisna olur mu göreceğiz ama şu anki durum %100 yeni bir Kabine geliyor! — Candaş Tolga Işık (@ctisik) May 31, 2023

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda herkesin merak ettiği kabineyle ilgili tarihi açıklamıştı.

Mehmet Uçum, paylaşımında 3 Haziran Cumartesi gününü işaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Külliye töreninden sonra Cumhurbaşkanımız, kabinesini açıklar. Kabinenin atanmasıyla birlikte, milletvekili seçilmiş cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların görevi sona erer. Bunlar arasından yeniden atanan olursa o zamanda onların milletvekilliği sona erer."