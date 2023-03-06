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Gelecek Partili Selçuk Özdağ canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Altılı Masa liderlerinin toplantısı öncesi gözyaşlarını tutamadı. Özdağ, ''13 aydır altılı görüşmeler yapıyorduk. Bu 13 ayın en uzun gecesiydi'' ifadelerini kullandı.

Altılı Masa liderleri Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya geldi. 

Toplantı öncesi Halk TV yayınında konuşan Gelecek Partili Selçuk Özdağ gözyaşlarına hâkim olamadı. 

Özdağ, canlı yayında duygusal anlar yaşayarak, "Sayın genel başkan hiç uyumadı. Tabii bizler de hiç uyumadık. Duygusal bir insan değilim ama duygusallaşıyorum" dedi.

Özdağ açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bu formül bizim başkanlık kurulumuzda dile geldi ve Genel Başkan Yardımcımız Ferammuz Üstün Bey böyle bir teklifle geldi. O Mansur Yavaş ismini zikretti. Ardından da diplomasi başladı. 13 aydır beraberiz partililerle.13 aydır altılı görüşmeler yapıyorduk. Bu 13 ayın en uzun gecesiydi. 

Sayın Genel Başkan hiç uyumadı. Tabii bizler de hiç uyumadık. Duygusal bir insan değilim ama duygusallaşıyorum. Milletimiz adına siyaset yapıyoruz. İşsizler için, yoksullar için, sokakta kağıt toplayarak geçimini sağlayanlar için...

Mesele, bir Cumhurbaşkanlığı Sistemi var, ucube bir sistem. Önce iki şey değişecek. İlk olarak Cumhurbaşkanı değişecek. İki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişecek."

Etiketler gelecek partisi selçuk özdağ altılı masa
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