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Gelecek Partisi'nden istifa edip MHP'ye geçtiler

Gelecek Partisi'nden istifa edip MHP'ye geçtiler
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Gelecek Partisi Bolu il yönetimi topluca istifa ederek, MHP'ye katıldı. Kurucu il başkanı Özkan Güneç, ''Liderimiz Devlet Bahçeli’nin ve partimizin her daim yanında olacağız'' dedi.

MHP Bolu İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Gelecek Partisi Bolu İl Yönetimi, merkez ilçe ve tüm ilçe ile kadın kolları ve gençlik kolları yönetimlerinin istifa ederek, MHP’ye üye olduğu ifade edildi.

Gelecek Partisi kurucu il başkanı Özkan Güneç, "Gördüğüm lüzum üzerine 3,5 yıl boyunca yürüttüğüm il başkanlığı görevimden, il başkan yardımcılarım, il yönetimleri ve ilçe başkanları yönetimleri, gençlik kolları başkanları yönetimleri, kadın kolları başkanları yönetimleri ve üyelerimizle toplu halde istifa ederek, Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katıldık. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin ve partimizin her daim yanında olacağız" dedi.

MHP Bolu İl Başkanlığı’nda düzenlenen rozet takma törenine MHP İl Başkanı Ayhan Çelikkol, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül ile partililer katıldı.

İHA

Etiketler MHP gelecek partisi toplu istifa
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