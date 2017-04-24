''Genelkurmay Başkanı'nı görevden alsınlar''

Genelkurmay Başkanlığı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanması hakkında inceleme başlatmasına ve Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ın 'Kasıt yok, kusur var' değerlendirmesine CHP’den tepki geldi. TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bunların kanına dokunmuş. Ama bu zat-ı muhteremlerin, Barzani İstanbul'a, Ankara'ya gelirken, altına kırmızı halılar serildiğinde, göndere bayrak çekildiğinde; Yunan Savunma Bakanı, egemenliği tartışmalı Eşek Adası'na gittiğinde bunların kanına dokunmuyor mu? Evet Balıkesir'de çok büyük kusur var. Eşek Adası'na ses çıkarmayan Genelkurmay Başkanı, Balıkesir'deki olaya da ses çıkarmamıştır. Derhal Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınması gerekir. Siyasi sorumlusu Genelkurmay Başkanı'dır.

Türkiye'nin ordusunun başındaki kişinin, bu kadar siyasi işlere karışması, ordunun kredibilitesine, bizim yüreğimizdeki asker sevgisine ciddi darbedir. Siyasetin şakşakçılığını yapmak onlara düşmez. Onlar görevini yapsınlar. Ege'de işgal altındaki ada, adacık, kayalıklarla ilgili bir şey yapsınlar, oralarla ilgili soruşturma yapsınlar. Türkiye'nin ana muhalefet partisi genel başkanına gösterilen muamele, Eşek Adası'nda şov yaptığı söylenen Yunan Savunma Bakanı'na gösterilen muameleden daha kötü."

"Sayın Cumhurbaşkanı AKP'nin MYK'sına başkanlık yaptığı gün…"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemde parti genel başkanı olmasının söz konusu olduğunun anımsatılması üzerine CHP'li Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanı, AKP'nin genel başkanı olduğu gün ve AKP'nin genel merkezine girip, MYK'sına başkanlık yaptığı gün artık benim cumhurbaşkanım değil, AKP Genel Başkanıdır. Ben artık böyle bir durumu tanımıyorum ve saygı da duymuyorum. Çünkü cumhurbaşkanı tarafsız olur” diye konuştu.