Gül'ün sandığından hiç 'evet' çıkmadı

Turan, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün oğlu Mehmet Emre Gül'ün, 13 Nisan'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki oy kullandığı sandığın tutanağını paylaşarak, sandıkta kullanılan 2 oyun da "Hayır" çıktığını paylaştı.

Turan, Gül'ün o sandıkta oy kullandığına ilişkin kanıt olarak da havalimanındaki sandık görevlileriyle çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Turan paylaşımında, "Abdullah Gül'ün oğlu Mehmet Emre Gül'ün oy kullandığı sandıktan hiç evet çıkmamış. Şaşırdık mı?Kesinlikle Hayır, aksine, evet dese şaşırırdık" diye yazdı.

Referandum günü oy kullanan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de gazetecilerin ne oy verdiği yönündeki sorularını, "O orada kalmıştır. Sonuçlar çıkınca belli olacaktır" diye yanıtlayınca, AK Partili isimlerden büyük eleştiriler almıştı.

İşte Ömer Turan'ın paylaştığı görseller...