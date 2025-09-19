  1. Anasayfa
  4. Gürsel Tekin'i öfkelendiren soru! ''Kendimi Taksim Meydanı'nda asarım!''

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, kayyum kararından önce AK Parti ile teması olup olmadığı yönündeki soruya, ''Böyle bir temas çıkarsınlar kendimi Taksim Meydanı'nda asarım'' yanıtını verdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden alınıp yerine kayyum olarak atanan ve eleştirilerin hedefi olan Gürsel Tekin, ''cevap hakkını'' kullandı.

Sözcü TV'de konuşan Tekin, CHP milletvekillerine ve parti yöneticilerine sorması gereken sorular olduğunu belirterek, "Bugüne kadar 300'ün üzerinde arkadaşımız tutuklu. Tutuklu olmalarının temel sebebi 73 itirafçıdan kaynaklı. Çok merak ediyorum, 73 itirafçının 24 tanesi CHP üyesi. Neden bu 73 kişiyle ilgili herhangi bir şey söylenmez?" dedi.

CHP'nin çok zor durumda olduğunu ve onu bu cendereden kurtarmanın arayışı içinde olduğunu ifade eden Tekin, "Ayın 3'ünden itibaren 8'ine kadar parti yönetici arkadaşlarımızın tamamıyla temas içindeydik. Sorun yaratan biz değiliz, sorunun bir parçasında da değiliz. Hiçbir dahlimiz yok. Neredeyse 1.5 yıldır Türkiye'nin gündemini meşgul eden çok ciddi sorun olduğunu biliyoruz. Bu sorunları zaten konuşmuyoruz" ifadelerini kullandı.

'TAKSİM MEYDANI'NDA KENDİMİ ASARIM'

Gürsel Tekin, kayyum kararı çıkmadan önce kendisinin AK Parti ile bir teması olup olmadığı sorusuna öfkelendi. Tekin, soruyu "Böyle bir temas çıkarsınlar kendimi Taksim Meydanı'nda asarım" diye yanıtladı.

"GÜLEN" SORUSUNA YANIT

Tekin, yıllar önce hastalandığında terör örgütü lideri Fethullah Gülen'e geçmiş olsun dileğinde bulunduğunun hatırlatılması üzerine de "Sadece ben değil 600 siyasetçi de geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bu da bizim kusurumuz olsun bu kadar uğraşın içinde minik kusurlar da olabilir" şeklinde yanıt verdi.

