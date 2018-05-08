Hangi aday ne kadar imza aldı ? İşte son durum

100 bin imza için yarın son gün. İmzalar toplanmaya devam ediliyor. 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adaylığına başvuran 4 liderden Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu yeterli imza sayısını aşmayı başardı. Doğu Perinçek ve Vecdet Öz ise yeterli imzayı toplamak için çalışmalarına devam ediyor. Hangi aday kaç bin imza toplayabildi? İşte 100 bin imzada son durum...



24 Haziran 2018'de cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi gerçekleşecek. 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve Adalet Partisi lideri Vecdet Öz'ün başvurusu YSK' tarafından kabul edildi.

4 aday için 4 Mayıs 2018 itibarı ile imza verme işlemi başladı. İmza verme işleminde 5'inci güne girilirken Akşener ve Karamollaoğlu yeterli imza sayısının üzerinde imza toplamayı başardı.

Perinçek ve Vecdet Öz ise henüz yeterli imza sayısına ulaşabilmiş değil. Özellikle Öz'ün imza sayısı şu an itibarı ile 100 binin çok altında.

100 bin imzada şu an itibarı ile adayların toplayabildikleri imza sayısı şöyle:

Meral Akşener: 244 bin 564

Temel Karamollaoğlu: 158 bin 285

Doğu Perinçek: 88 bin 235

Vecdet Öz: 2 bin 434