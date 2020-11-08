Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etti

Hazine ve Maliye Bakanı Bert Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.

Albayrak, “Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım” ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak'ın açıklamasının devamı şöyle:

''Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanınımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annnme, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.

Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.

Enerji'de olduğu gibi Ekonomi'de de ektiğimiz tohumlar çokta uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemize tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur.

Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokca hakkım geçmiştir haklarını helal etsinler. At izinin iti izine karıştığı, hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.

Türkiye tarihindeki belkide en kritik dönemlerden sayılacak olan bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun.

Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri Sırat-ı Müstakim'den ayırmasın.

Sonumuzu hayreylesin''

Dünya Gazetesi yazarı ve yönetim kurulu başkanı Hakan Güldağ canlı yayında Yeni Ekonomi Programı sunumundan sonra gazetecilerin döviz kurlarına ilişkin sorularını yanıtlayan Albayrak'ın “Kur benim için hiç önemli değil, hiç oraya bakmıyorum” dediğini söylemişti.

İŞTE O PAYLAŞIM

“Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevimi sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım” diyen Berat Albayrak’ın sosyal medya hesabına koyduğu açıklaması şöyle:

TWİTTER HESABINA ULAŞILAMIYOR

Öte yandan Albayrak’ın resmi Twitter hesabına ise ulaşılamaması dikkat çekti.

Berat Albayrak, 2020 yılının mayıs TRT Haber ekranlarında konuk olduğu bir canlı yayında "Benim bu hayatta onur duyduğum iki ünvan var. ‪Birincisi Sadık Albayrak’ın oğlu olmak,‬ ‪ikincisi Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olmak” demişti.

BEŞ YILDA 2 FARKLI BAKANLIK YAPTI

Berat Albayrak 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti’den milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi.

1 Kasım genel seçimleri sonrasında Ahmet Davutoğlu başbakanlığında kurulan 64. Hükûmette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na getirildi. Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Hükûmette bu görevine devam etti.

2017 Anayasa referandumunda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi sonrasında gerçekleştirilen 2018 genel seçimlerinin ardından kurulan 66. Hükûmette Hazine ve Maliye Bakanı oldu.

BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, 1978'de İstanbul'da doğdu. Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü lisans mezuniyetinin ardından, yüksek lisansını New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business’ta tamamladı, Bankacılık ve Finans bölümünden “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı” tezi ile doktora derecesi aldı. 1996 yılında profesyonel çalışma hayatına atılan Albayrak, ekonomi, enerji ve finans başta olmak üzere farklı iş kollarındaki birçok farklı girişimlere yönetici olarak öncülük etti.

Albayrak, 2013 sonunda özel sektörden ayrılarak Sabah gazetesinde yazar olarak görev aldı, Marmara Üniversitesinde de bankacılık ve finans üzerine dersler verdi, pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olan Berat Albayrak Haziran 2015 ve Kasım 2015'teki genel seçimlerde AK Parti milletvekili olarak Meclis’e girdi.

Albayrak, 2015-2018 yılları arasında Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı.

9 Temmuz 2018'de Hazine ve Maliye Bakanı oldu.



