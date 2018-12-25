HDP'den İstanbul, Ankara ve İzmir kararı

HDP'nin güçlü olduğu Doğu ve Güneydoğu'da partili aday çıkarma kararı alan HDP'nin İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu üç büyük il ile batıdaki önemli merkezlerde aday çıkarıp çıkarmayacağı merak ediliyor.

Zira HDP'nin tek başına belediye başkanlığını almaya gücü yetmese de örneğin yüzde 12'lik oy oranına sahip olduğu İstanbul'da, desteklediği partinin adayının kazanma şansı yüksek görülüyor.

Peki parti yönetimi adayları hangi kriterlere göre belirliyor, batıdaki büyükşehirlerde aday çıkarıp çıkarmama konusunda nasıl bir taktik izlenecek?

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre; HDP'de bu konuda yapılan planlamalar ve çalışmalara ilişkin öne çıkan başlıklar şöyle:

Doğu ve Güneydoğu'da, başta kayyuma devredilenler olmak üzere hemen her yerde aday çıkarılacak.

Adaylar, eğilim yoklamasına göre belirlenecek. Bazı yerlerde ise başvuruları doğrultusunda tanınmış ya da daha önce görevden alınan başkanlar aday gösterilecek.

Adaylık başvurusunda bulunan, görevden alınan belediye başkanlarından Ahmet Türk'ün Mardin'den, eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'ın bu kez memleketi Muş'tan aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yapılan eğilim yoklaması ve partinin de talepleri doğrultusunda Kars'ta belediye başkanlığını kazanma olasılığı yüksek görünen Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen'in de bu ilden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ÜÇ BÜYÜK ADAY ÇIKARILACAK MI?

HDP, seçimi alma şansı bulunmayan ancak hiçbir siyasi partiyle de ittifak ya da güçbirliği yapmadığı Ankara, İstanbul ve İzmir ile oy potansiyeli bulunan bazı Batı ve Akdeniz şeridindeki il ve ilçelerde ise ise aday çıkarıp çıkarmamayı partililerin kararına göre karara bağlayacak.

Bu konuda özellikle İstanbul son derece kritik görünüyor. HDP seçmeninin CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na oy verip vermeyeceğini partililere soracak olan HDP, İzmir'de de CHP'nin adayını belirlemesinin ardından adayını açıklamayı planlıyor.

HDP'li üst düzey bir yönetici, partinin aday çıkarıp çıkarmama konusundaki kriterlerini şöyle özetliyor:

"Yereldeki aday bizim ilkelerimize uygunsa, aday çıkarmayacağız. Ama yerelde uygun değilse, biz güçlü adaylarla gireceğiz ya da o yerelin taleplerini dinleyerek hareket edeceğiz. Makro politika belirleyip, her yerde 'şunu yapalım' demek seçmende karşılık bulmayabilir. Çünkü bizim seçmenimiz politik bilinci yüksek seçmendir.

"CHP uzun süredir İmamoğlu ve Yavaş isimlerini dolaşıma sokmuştu ama tereddütler vardı, farklı isimler dolaşıyordu. İsimler netleşince hızla bir çalışma yapma kararı aldık. Çünkü özellikle İstanbul çok kritik.

"Örgütümüze, halkımıza, seçmenimize sorduk, bu adaylara nasıl bakıyorlar diye. Keza İzmir ve Ankara'da öyle. Bizim illa İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da aday çıkaralım gibi bir tavrımız yok.

"Yerel insiyatifler karar alır, biz ona uyarız. O nedenle daha çok partiliere, delegemize soruyoruz. İstanbul'da yüzde 12 oyumuz var, yani 1 milyon 200 bin seçmen. Ama potansiyel oyumuz 3 milyona çıkıyor ki, bu potansiyelin başka yerlere gitmesini engellemek gerekiyor.

"Bizim seçmenimiz stratejik davranabiliyor. Muhalefet partileri bizimle temas kurmadı, o nedenle artık adayların ne diyeceği, parti tabanımıza nasıl sesleneceği önemli. Örneğin biz 'Ankara'da aday çıkarmıyoruz' desek de bu seçmenimizin hemen ikna olacağı anlamına gelmez, onun için adayların söylemi çok önemli olacak."

Partinin güçlü olduğu Mersin'de Akdeniz ve Toroslar ilçesinin kendilerine bırakılması koşuluyla CHP adayının desteklenebileceği belirtiliyor.

EN FAZLA ÜÇ MİLLETVEKİLİ ADAY

Parlamento zeminini güçlü tutmak istese de yerelden gelen talepler doğrultusunda bazı milletvekillerinin aday gösterilmesi planlanıyor. Bu çerçevede Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen'in, henüz resmen ilan edilmese de Kars'tan belediye başkanlığına aday gösterilmesi kararı alındı.

Benzer şekilde, rakip partiyle küçük oy farkı olan ve kazanma olasılığı yüksek görülen bazı yerlerde de milletvekili aday gösterileceği konuşuluyor. Ancak parti kaynakları, bu sayının 2-3'ü geçmeyeceğini belirtiyor.

AYDIN'DA TEPKİ ADAYI

HDP, batıda birçok yerde muhalefet partilerinin adayını destekleme eğilim olsa da CHP'nin elinde bulunduğu Aydın'da ise "tepki adayı" çıkarmayı planlıyor.

Bunun altında ise sene başında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yaptığı operasyona katılan Aydınlı bir askerin, tank topunun üzerine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ismini yazarak, selam göndermesi yatıyor. Çerçioğlu'nun, sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler nedeniyle askere teşekkür etmesi HDP'de tepkiye neden olmuştu.

ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Doğu ve Güneydoğu'da partili aday çıkarma kararı doğrultusunda "eğilim yoklaması"nı sürdüren HDP, adaylarını resmen ilan etme konusunda aceleci davranmayacak. HDP yönetiminin, gerek eğilim yoklaması, gerekse aday çıkarıp çıkarmama konusunda partililerin görüşünü aldıktan sonra, adayların ilanının Ocak ayının ortalarını, kimi yerlerde daha da geç açıklanabileceği belirtiliyor.