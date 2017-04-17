HDP'li Tan Erdoğan'a çağrı yaptı

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ittifak yapma çağrısı geldi. Altan Tan, Kürt bölgesinden gelen evet oylarıyla ilgili de 'Sayın Erdoğan'ı yine Kürtler kurtardı' dedi.

HDP'li Altan Tan referandumdaki sonucun Kürtlerin etkili olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, referandum sonuçlarını Flash TV'de katıldığı bir programda değerlendirdi.

Referandumda bıçak sırtı sonuçlarda farkı Kürt seçmenlerin 'evet' tercihinin yarattığını söyleyen Altan Tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a HDP ve Kürtlerle yeniden ittifak yapması çağrısında bulundu.

"Tayyip Bey'in Kürtlere olan vefa borcunu ödemesi lazım" diyen Altan Tan şunları söyledi:

"AK Parti ve MHP oyları 1 Kasım'a göre yüzde 62 iken, ancak yüzde 51 çıktı. AK Parti-MHP ittifakı çökmüştür. Sayın Erdoğan'ı yine Kürtler kurtardı.Tayyip Bey'in yeniden bir değerlendirme yapması ve Kürtlere olan bu vefa borcunu ödemesi lazım."

ERDOĞAN KÜRTLERLE İTTİFAK YAPMAZSA OY KAYBETMEYE DEVAM EDECEK

HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekillerinin tutuklu olmasının sonuç üzerinde etkisi olduğunu da söyleyen Tan, "Tutuklu olmasaydı durum değişirdi. 500-600 bin oy yer değiştirince tablo tamamen değişiyor. Bütün bunlar dikkate alındığında, Tayyip Bey'in MHP'yle bir ittifak değil yeniden Kürtlerle, liberallerle, ülkedeki sosyal demokratlarla demokratik Türkiye yönünde adım atması gerekiyor. Eğer 'Ben böyle bir adım atmam' diyorsa oy kaybetmesi devam edecek" iddiasında bulundu.