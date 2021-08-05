''Help Turkey'' soruşturmasına ''cadı avı'' benzetmesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Help Turkey' soruşturmasına tepki gösteren CHP'li Özkoç, "Bu cadı avında vatansever, masum bir vatandaşımızın canı yanarsa, CHP sonuna kadar avukatıdır" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın; sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili “Help Turkey” etiketiyle yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturma kararına, tepki gösterdi.
Özkoç, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
“Help Turkey etiketiyle yapılan tüm paylaşımların verisi, ağ analizleri elimizde mevcut. Bu cadı avında vatansever, masum bir vatandaşımızın canı yanarsa, CHP sonuna kadar avukatıdır.”
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