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''Help Turkey'' soruşturmasına ''cadı avı'' benzetmesi

''Help Turkey'' soruşturmasına ''cadı avı'' benzetmesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Help Turkey' soruşturmasına tepki gösteren CHP'li Özkoç, "Bu cadı avında vatansever, masum bir vatandaşımızın canı yanarsa, CHP sonuna kadar avukatıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın; sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili “Help Turkey” etiketiyle yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturma kararına, tepki gösterdi.

Özkoç, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Help Turkey etiketiyle yapılan tüm paylaşımların verisi, ağ analizleri elimizde mevcut. Bu cadı avında vatansever, masum bir vatandaşımızın canı yanarsa, CHP sonuna kadar avukatıdır.”

''HelpTurkey'' paylaşımları için soruşturma başlatıldı''HelpTurkey'' paylaşımları için soruşturma başlatıldıGüncel

 

 

Etiketler HelpTurkey Help Turkey soruşturma cadı avı
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