HKP Bilal Erdoğan'ı savcıya şikayet etti

HKP, Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA'ya Gaziantep'te bir yurdun peşkeş çekildiği ifade ederek, "Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu ne güne duruyor? Bu tür yurtların öncelikle bu kuruma bağlanması gerekmiyor mu? Oldu olacak Kredi ve Yurtlar Kurumunu da Bilal oğlana yani TÜGVA’ya bağlasınlar bari…" diye belirtti.

Açıklamada, Bilal Erdoğan'ın neden savcılığa şikayet edildiği de anlatılırken, "Partimiz bu ayyuka çıkan yolsuzluk, hukuksuzluk, sorumsuzluk, kamu malı vurgunculuğu, soygunculuk, hırsızlık karşısında elbette sessiz kalamazdı" denildi.

HKP, "Soruşturma makamlarının, sadece Gaziantep’te değil ülkenin birçok yerinde benzer suçları işledikleri ve işlemeye devam ettiklerinden şüphelilerin fiillerinin zincirleme suç kapsamında değerlendirmesini" isterken, "Suçlular karşısında sessiz kalınmamasını talep ediyor; ve Hz. Muhammed’in 'zalim karşısında susan dilsiz şeytandır' sözünü hatırlatıyoruz" denildi.

HKP'nin açıklaması ve savcılığa verilen dilekçe şu şekilde:

RTE’nin Bilal oğlanının yöneticilerinden olduğu TÜGVA’ya, Gaziantep’te 'saray gibi' bir yurt peşkeş çekiliyor. Bilal oğlana yapılan kıyaklar bir türlü bitmiyor.

Yurt daha önce, yani iki Ortaçağcı gücün, yüzlerce vatan evladının canına malolan 15 Temmuz kapışmasından önce, Fetocuların İpek Eğitim ve Kültür Vakfına bağlı Gaziantep Zirve Üniversitesi’nin yurduymuş. Adı da 'Feride-Halil Cevizli Erkek Öğrenci Yurdu' imiş. 667 Sayılı KHK ile el konulan yurt şimdi 'TÜGVA Gaziantep-Şehristani Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu' olmuş ve kayıtlar başlamış. Ama önce ön kayıt ve ardından mülakat… Yani 'bizden misin?', 'paran da var mı?'

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu ne güne duruyor? Bu tür yurtların öncelikle bu kuruma bağlanması gerekmiyor mu? Oldu olacak Kredi ve Yurtlar Kurumunu da Bilal oğlana yani TÜGVA’ya bağlasınlar bari…

Partimiz bu ayyuka çıkan yolsuzluk, hukuksuzluk, sorumsuzluk, kamu malı vurgunculuğu, soygunculuk, hırsızlık karşısında elbette sessiz kalamazdı.

Tespit edebildiği: İsmail Emanet (TÜGVA Genel Başkanı), Başta Bilal Erdoğan gelmek üzere TÜGVA’nın tüm Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, TÜGVA Gaziantep İl Temsilciliği yetkilisi Vehbi Dinçerler ve Gaziantep Zirve Üniversitesi’ni bünyesinde barındıran İpek Eğitim ve Kültür Vakfı’na atanan diğer yedi kuyyum, Ali Yerlikaya (Gaziantep Valisi), Suçun işlenmesine katkıda bulunan diğer yetkililerden oluşan sanıklar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç: Görevi kötüye kullanma (TCK.257/1,2), görevinden kaynaklı kişi ve kurum kayırma (ayırımcılık- TCK.122/1-a), bilerek ve isteyerek kamu zararına sebep olmak (İrtikap- TCK. 250/1), Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılığa neden olmak (TCK. 158/1-d-e), Nüfuz Ticareti (TCK. Md 255)

Ve savcılık uyarıldı:

Suç belli! Suçlu belli!

Soruşturma makamlarının, sadece Gaziantep’te değil ülkenin birçok yerinde benzer suçları işledikleri ve işlemeye devam ettiklerinden şüphelilerin fiillerinin ZİNCİRLEME SUÇ kapsamında değerlendirmesini; artık ayyuka çıkan atılı suçlarla ilgili suçlular karşısında sessiz kalınmamasını talep ediyor; ve Hz. Muhammed’in 'zalim karşısında susan dilsiz şeytandır' sözünü hatırlatıyoruz."

"05 Eylül 2018 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde çıkan habere göre: