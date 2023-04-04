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HÜDA Par: ''15 Mayıs sonun başlangıcı olacak''

HÜDA Par: ''15 Mayıs sonun başlangıcı olacak''
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Seçimlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan’ı destekleme kararı alan HÜDA PAR’ın yöneticilerinden Şeyhmus Tanrıkulu, sosyal medyadan "15 Mayıs sonun başlangıcı olacak" diyerek tepki çeken bir mesaj yayınladı.

Cumhur İttifakı’na katılan HÜDA PAR yöneticilerinden Şeyhmus Tanrıkulu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Tanrıkulu, "15 Mayıs sonun başlangıcı olacaktır” dedi.

Tanrıkulu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Soldan, sağdan, ortadan ne kadar İslam düşmanı, aile karşıtı ahlaksız varsa iyi bilsinler ki 15 Mayıs onlar için sonun başlangıcı olacaktır. Medeniyet değerlerimiz ve kültürümüz ile barışık HÜDA PAR ve halkımız tüm planlarınızı boşa çıkartacaktır. Ab-d size yar olamayacaktır.”

Etiketler Şeyhmus Tanrıkulu hüda par tehdit mesaj paylaşım
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