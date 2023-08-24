HÜDA PAR'lı milletvekili karma eğitimi hedef aldı

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Bingöl’de yaptığı açıklamada karma eğitimi hedef aldı.

Genel seçimlerde Cumhur İttifakı’na destek veren HÜDA PAR AK Parti listelerinden Meclis’e 4 milletvekili ile TBMM'ye girmişti.

Seçim süreci sonrasında pek çok kez konserleri, kadın haklarını, karma eğitimi ve laikliği hedef alan açıklamalarda bulunan HÜDA Par'dan bir skandal açıklama daha geldi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Bingöl’de yaptığı açıklamada karma eğitimi hedef aldı.

Dinç, “İdeoloji dayatıcı eğitim değil milli eğitim. Batıcı eğitim değil milli eğitim. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in karma eğitimle ilgili yaptığı açıklamayı destekliyoruz. Bakan Tekin’i tebrik ediyoruz. Karma eğitim zorunlu olmasın. İsteyen erkek okullarına gitsin, isteyen kız okullarına gitsin. Karma eğitimin laiklikle ne alakası var” dedi.