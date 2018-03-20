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  4. 20 Mart 2018 08:08

Hükümetten ABD'ye Afrin yanıtı

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'nin Afrin harekatıyla ilgili açıklamalarına cevap verdi.

Hükümetten ABD'ye Afrin yanıtı
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İşte Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

Son açıklamaları da göstermektedir ki ABD; Zeytin Dalı Harekatı’nın nedenlerini,hedeflerini ve mahiyetini hala ya anlamamış ya da anlamak istememektedir. Bilinmelidir ki; Zeytin Dalı Harekatı,masum sivillere veya Kürtlere karşı bir harekat değildir;terör örgütlerine karşı bir harekattır;bölgeyi terörden arındırmayı,halkı terörün baskı ve zulmünden kurtarmayı,bölgeye huzur,barış,güven/istikrar getirmeyi hedefleyen bir harekattır. Zeytin Dalı Harekatı’nın DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığı iddiası,temelsizdir;yalandır. DEAŞ terör örgütünün en çok eylem yaptığı ülkelerden biri Türkiye’dir; DEAŞ’a karşı en etkili,en samimi ve en kararlı mücadele eden ve DEAŞ’a en büyük darbe vuran ülke de Türkiye’dir.

Terörle mücadeleyi zayıflatan ve terörle mücadeleye zarar veren asıl yanlış;DEAŞ terör örgütüyle mücadele kılıfı altında,bölgede PYD/YPG terör örgütlerinin SDG kılıfıyla desteklenmesidir; DEAŞ’ı bahane ederek PYD/YPG’nin silahlandırılmasıdır,eğitilmesidir. Asıl yanlış olan,bölgede bir terör koridoru/terör devleti kurulmasına destek olacak adımlar atmaktır;Türkiye’nin kaygılarını ve uyarılarını dikkate almamaktır;Türkiye ile işbirliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içine girmektir. Zeytin Dalı Harekatında,sivillere zarar verilmemiştir;sivillerin su,gıda,ilaç ve benzeri insani ihtiyaçlara erişimine hiç bir zaman engel olunmamıştır;şu anda da bölgedeki sivil halkın bu anlamda bir sorunu yoktur;sorun oluşmaması için de her tür tedbir alınmıştır.

Türkiye,sivillere zarar vermeden,yerleşim yerlerini yakıp yıkmadan ve bölgede tahribata yol açmadan bir askeri harekatı başarıyla yürütmüştür. Bundan dolayı Türkiye’yi takdir etmesi gerekenlerin;hala yalan ve yanlış bilgilerle algı oluşturmaya çalışmaları,Türkiye düşmanlığıdır. Türkiye, kınayıcının kınamasına bakmadan, kimseden de takdir beklemeden doğru olanı yapmaya ve bildiği doğru yolda ilerlemeye devam edecektir.

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