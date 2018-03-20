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  3. 20 Mart 2018 07:21

Türkiye'den ABD'ye Afrin yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Afrin ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Türkiye'den ABD'ye Afrin yanıtı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Afrin’deki duruma ilişkin açıklaması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Nauert'in sözleriyle ilgili, "ABD makamlarının Zeytin Dalı Harekatı’nın gerekçesini, amacını ve mahiyetini hala idrak edemediklerini veya maalesef anlamak istemediklerini göstermektedir." diyen Aksoy, "Zeytin Dalı Harekatı, bir terörle mücadele harekatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, "Harekat, kesinlikle sivil halkı hedef almamakta, bilakis sivil halkı bir terör örgütünün baskı ve tahakkümünden kurtarmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, sivillerin zarar görmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış, sivil halka insani yardım erişimi sağlanmıştır." dedi.

Hami Aksoy, açıklamasında şunlara değindi:

"Afrin’de teröristlere karşı yürütülen harekatın DEAŞ ile mücadeleye zarar vereceği iddiası da her türlü temelden yoksundur. Suriye’de terörizmle mücadeleye asıl zarar veren yaklaşım, terörist bir gruba karşı bir başka terör örgütünün kullanılması ve bu terörist grubun kendi bölücü gündemini ilerleterek sahada oldu bittiler yaratmasına, demografik değişiklikler yapmasına göz yumulmasıdır."

ABD'DEN AFRİN AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin operasyonuna ilişkin bir açıklama yapmıştı. Washington yönetimi, "Afrin'den son 48 saat içinde gelen haberlerden kaygı duyduklarını" söylemişti.

ABD'den olay olacak Afrin ve Menbiç açıklamasıABD'den olay olacak Afrin ve Menbiç açıklaması

 

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