İbrahim Kalın'dan Libya açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanal 7'deki 'Başkent Kulisi' programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Hafter saldırılara devam ederse Berlin’de toplanmamızın anlamı kalmayacak. Cumhurbaşkanımız öğlen Merkel ile görüşecek" dedi. Öte yandan Kalın, "Doğu Akdeniz'deki petrolü Türkiye'yi by-pass ederek çıkarmaya çalışıyorlar" açıklamasını yaptı.

BERLİN'DE LİBYA KONFERANSI

2020 ocak ayında, Almanya'nın başkenti Berlin'de iç savaşın sürdüğü Libya ile ilgili arabuluculuk çabaları kapsamında uluslararası bir konferans düzenlenmesi planlanıyor.