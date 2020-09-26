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  4. 26 Eylül 2020 18:02

İbrahim Uslu: ''HDP'ye operasyonun nedeni erken seçim''

Bir dönem kamuoyu araştırma şirketi ANAR’ın genel müdürlüğünü yapan siyaset danışmanı İbrahim Uslu, HDP’ye yönelik operasyonun “iki endişenin göstergesi” olduğunu ifade etti.

İbrahim Uslu: ''HDP'ye operasyonun nedeni erken seçim''
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Siyaset danışmanı İbrahim Uslu, sosyal medya hesabından HDP’ye yönelik 2014’teki Kobani olayları gerekçe gösterilerek yapılan operasyonun “iki endişenin göstergesi” olduğu belirtti.

Uslu, “İktidarın ciddi bir erken seçim öngörüsü var” diyerek, “Muhalefetin birlikte hareket etmesi halinde seçimi kaybedebileceğinden endişe duyuyor. O yüzden de HDP’nin kapatılmasına kadar götürülebilecek bir süreç başlatıldı” ifadelerini kullandı.

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