İçişleri Bakanı Soylu'dan belediyelerde terör soruşturması açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019-2022 arasında toplam 74 belediyede 88 soruşturma terör kapsamında yürütülmüştür. Bu soruşturmalardan 79'u tamamlanmış, 42 ön inceleme, 19 araştırma, 33 tevdii raporu, 2 inceleme, 3 form inceleme raporu düzenlenmiştir. 9 soruşturma ise halen devam etmektedir." dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Onlarca ülkede FETÖ terör örgütlerinin okullarının kapatılması için devlet topyekün mücadele ortaya koyuyor. 15 Temmuz sonrasında FETÖ temizliği yaptık, yargıda, poliste, eğitimde neredeyse kamu kuruluşlarında FETÖ temizliği yaptık. En küçük belediye birimlerine kadar PKK temizliği yaptık. Belediyeler yerel hizmet birimleridir. Hem insan kaynağına hem mali imkanlarına temas eden alanlar olduğu için belediyeler terör örgütlerinin sızmak istediği alanlardır.



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Anayasanın 127. maddesinde diyor ki görevleriyle ilgili soruşturma açılan kişiyi İçişleri Bakanlığı uzaklaştırabilir.2. yasal dayanağımız ise Belediye kanununun 55. maddesidir. Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Belediyenin işlemleri hukuka uygunluk açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.

İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerle ilgili sorumluluğu vardır. MASAK uzmanlarıyla da soruşturmalarımızı elbette ki yapıyıoruz. Soruşturma 5 şekilde başlar. Birincisi vatandaşların ihbarı, ikincisi savcılığın soruşturması, üçüncüsü olağan kontrollerde, dördüncü olarak kamuoyuna yansıyan Haberler üzerine, beşinci de bakanlık tarafından res'en soruşturma başlatılır.

2019-2022 arasında toplam 74 belediyede 88 soruşturma terör kapsamında yürütülmüştür. Bu soruşturmalardan 79'u tamamlanmış, 42 ön inceleme, 19 araştırma, 33 tevdii raporu, 2 inceleme, 3 form inceleme raporu düzenlenmiştir. 9 soruşturma ise halen devam etmektedir.

Zaman zaman muhalefet partileri tarafından özellikle müfettiş gönderildiği, bu yolla baskı oluşturulduğu iddiaları dillendirilmektedir.

Bu iddianın mesnetsiz olduğunu, tamamen de siyasi içerik taşıdığını, aslında devletin, aslında denetim mekanizmalarını etkisizleştirmeyi hedef aldığını veya soruşturma sonucundaki yolsuzlukların aslında siyasi saiklerle ortaya konulduğunu ifade edebilmek için maalesef söylenen gerçekle ilgisi olmayan iddialardır.