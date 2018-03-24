''İkinci Tur'un favorisi İlhan Kesici''

İşte Ayeri'nin yazısından ilgili bölüm:

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yılmaz Büyükerşen'i -dün yazmıştım- favori olarak gördüğü belirtildi. Hacır, "İlhan Kesici"yi unutmayın, "Örgüt onu iyice benimsemeye başladı" demeyi ekledi. Aynen katılıyorum. Kesici, İkinci Tur'da seçilme şansı olan en önemli isim. Taş gibi. Dimdik. En önemli artılarından biri ekonomi bilgisi. Geçmişi tertemiz. Bütün bunlara mütedeyyin ve Atatürkçü'lüğü de ekleyebilirsiniz. Elinde böyle bir değer varken, Kılıçdaroğlu'nun başka isimleri telaffuz etmesini çözemiyorum. Eğer amacı erken açıklama yapmayıp, yıpranmayı önlemekse buna gerek yok. İlhan Kesici'nin nesine saldıracaklar? Yaşına gelince, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun yeni düzenlemesine göre "Henüz askerlik çağında"...