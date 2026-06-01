  4. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na çok ağır suçlamalarda bulunup yeni parti iddialarına yanıt verdi

Silivri Cezaevi'ndeki Ekrem İmamoğlu, CHP'deki 'mutlak butlan' kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla partinin başına dönmesini "siyasi kayyımlık" olarak nitelendirirken Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan'ın emirlerini yerine getirmekle suçladı. İmamoğlu ayrıca Ankara kulislerinde yüksek sesle konuşulan yeni parti iddialarına da yanıt verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay sürecinin mahkeme kararıyla iptal edilip Kemal Kılıçdaroğlu'nun "mutlak butlan" kararıyla genel başkanlık koltuğuna geri dönmesinin yankıları sürüyor.

Yaklaşık 1 yıl 3 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yaşanan bu tarihi krize dair sessizliğini T24'ten Murat Sabuncu'ya verdiği röportajla bozdu.

Kılıçdaroğlu'na yönelik son derece sert ifadeler kullanan İmamoğlu, yeni siyasi yol haritasına dair de çarpıcı ipuçları verdi.

"Kılıçdaroğlu 'Dâhili Bedhah' Bir Siyasi Kayyumdur"

Delegelerin iradesi yok sayılarak mahkeme koridorlarından çıkan bir kararla CHP'nin başına geçilmesini sert bir dille eleştiren İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut konumunu "Siyasi Kayyımlık" olarak nitelendirdi.

İmamoğlu'nun röportajında Kılıçdaroğlu ve yönetimine yönelik yönelttiği ağır eleştirilerin odak noktaları şunlar oldu:

Meşruiyet Sorunu: Milletin ve delegenin sandıkta vermediği yetkiyi mahkeme kararıyla devşirmeye çalışmak ahlaken, vicdanen ve siyaseten meşrudur değildir.

İçeriden Teslim Alma Operasyonu

İmamoğlu, mevcut yönetimi "dâhili bedhah (içerideki kötü niyetli) kayyım" olarak tanımlayarak, partiyi dışarıdan yıkamayanların içeriden teslim almaya çalıştığını savundu.

"Erdoğan Ne Derse Koşa Koşa Yapıyor"

"Beni betona gömmek istiyor" iddialarına yanıt veren İmamoğlu, asıl tehlikenin Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki güç olduğunu belirterek, "Onun emir aldığı, her söylediğini koşa koşa yaptığı Erdoğan, Cumhuriyet’i, demokrasiyi ve adaleti betona gömmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Mutlak Butlan Kararı: "Koltuğu Korumak İçin Demokrasiye Müdahale"

Milyonların sandıkta ortaya koyduğu değişim iradesine yargı eliyle saldırılmasından büyük öfke ve utanç duyduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, 'mutlak butlan' kararının siyasi bir mühendislik harikası olduğunu ifade etti. İmamoğlu, iktidar ile millet iradesi arasındaki bu hesaplaşmayı şu sözlerle özetledi: "Millet 'değişim' diyor, onlar yargıyı devreye sokuyor. Millet umutlu bir gelecek istiyor, onlar koltuklarını korumanın hesabını yapıyor. Ancak Cumhuriyet’i kuran iradeyi, birkaç imzayla yok hükmünde sayamayacaklar."

Yeni Parti Kurulacak Mı?

Adalet yerini bulana kadar CHP Genel Merkezi'nin mevcut bina değil, partililerin ruhunu taşıdığı "meydanlar" olduğunu vurgulayan Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda günlerdir tartışılan "Yeni bir parti kurulacak mı?" sorusuna da efsanevi bir kararlılık mesajıyla yanıt verdi: "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız."

Tutuklu bulunduğu dört duvarın kendi özgür iradesini engelleyemeyeceğini belirten İmamoğlu, "Allah ömür, millet destek verdikçe mücadelemi sürdüreceğim. Önemli olan Cumhuriyet'in geleceğidir" diyerek sözlerini noktaladı.

Etiketler ekrem imamoğlu kemal kılıçdaroğlu CHP mutlak butlan mutlak butlan kararı yeni parti siyaset cezaevi röportajı T24 Murat Sabuncu
