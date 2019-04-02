İmamoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu sayımların, devlet görevlileri ile AKP’nin resmi görevlileri, müşahitleri ve seçmenleri önünde gerçekleştiğini hatırlatarak, "Daha fazla güvensizlik yaratmak Türkiye’nin de, kimsenin de lehine değildir. Sayın Erdoğan’ı ve Sayın Bahçeli’yi de sorumlu bir devlet adamı olarak bu konuda inisiyatif almaya davet ediyorum" dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına yapılan itirazları gazeteci Murat Yetkin’e değerlendirdi.

Oy sayımı sırasında her bir sandıkta devletin görevlileri, AKP’nin en az iki resmi görevlisi, müşahitleri ve seçmenleri olduğunu hatırlatan Ekrem İmamoğlu, “Şu anki itirazlar tümüyle kafa karıştırmaya yönelik itirazlardır. İlgilileri, YSK’yı göreve davet ediyorum; bu gidişe derhal dur denmeli. Kimse Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu hassas ekonomik ve siyasi dengeleri göz ardı etmesin; kimse Türkiye’yi dünyaya rezil etmesin” ifadelerini kullandı.

“Daha fazla güvensizlik yaratmak Türkiye’nin de, kimsenin de lehine değildir” diyen İmamoğlu, “Sayın Erdoğan’ı ve Sayın Bahçeli’yi de sorumlu bir devlet adamı olarak bu konuda inisiyatif almaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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