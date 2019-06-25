İmamoğlu'nun zaferinde Erdoğan etkisi !

Themis Araştırma 23 Haziran seçimlerinin ardından sandık çıkışında İstanbullu seçmene sorular yöneltti. Araştırma, saldırgan dil ve Erdoğan'ın taraflı tutumunun seçmeni etkilediğini ortaya çıkardı



Themis Araştırma 23 Haziran seçimleri sonrasında seçmenin tercihlerini ve bu tercihleri etkileyen faktörleri sordu.

Araştırma, kantitatif araştırma tekniklerinden “yüz yüze anket yöntemi” kullanılarak gerçekleştirildi.

Araştırma sonucuna göre, Erdoğan'ın tarafsız bir Cumhurbaşkanı olmamasının halkın ciddi tepkisini çektiği görüldü.

Seçmenin kararlarında kullanılan saldırgan dil ve hedef gösterme tutumunun da önemli oranda etkisi olduğu ortaya çıktı