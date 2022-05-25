İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Bunu siyaset diye yutturuyorlar...

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce katıldığı canlı yayında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Gazeteci Zafer Şahin ve Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici'nin sorularını yanıtlayan İnce gündeme dair açıklamalarda çarpıcı bulundu.

"BUNU SİYASET DİYE YUTTURUYORLAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren İnce, Kılıçdaroğlu'nun Meclis'e sunduğu "TBMM'nin yüzde 50'si kadın olsun" önergesini hatırlattı. "Uyanıklık yapıyor" diyen İnce, "Biliyor teklifin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedileceğini" ifadelerini kullandı. Eleştirilerine devam eden İnce Kılıçdaroğlu için, "Bunu siyaset diye yutturuyorlar. Böyle büyük olacağıma ilkeli küçük olurum." dedi. İnce ayrıca, "Madem o kadar istiyorsun partinde tüzük haline getir. Kendi partisinde yapamadığını Meclis'te yapmaya çalışıyor." dedi.

ATATÜRK VURGUSU

6'lı muhalefet masasını da değinen İnce, kendisine teklif gelmediğini belirtti. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan mutabakat metnini beğenmediğini ifade eden İnce, "Mutabakat metninde Atatürk yok. Atatürk'le uzlaşmazsak neyle uzlaşacağız." ifadelerini kullandı. İnce öte yandan 6'lı masadan teklif gelmesi durumunda partisine danışacağını belirtti.