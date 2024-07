İsrail'den Erdoğan'a skandal tehdit : ''Saddam'ın izinden gidiyor''

Sosyal medya hesabında Temmuz ayının ortalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Türkiye'den tepki gösterilmiş ve konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları 'bir dizi yalan, iftira ve saygısızlığın' arkasına gizlemeye çalıştığı vurgulanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e gözdağı vererek "Karabağ'a nasıl girdiysek benzerini onlara da yaparız" demesinden sonra paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

İsrailli Bakan Katz, bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak'ın devir lideri Saddam Hüseyin'in fotoğraflarını yan yana paylaşarak şunları yazdı:

"Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin."

İsrailli Bakan Katz'ın bu paylaşımından hemen sonra Hollandalı aşırı sağcı Geert Wilders'ten de "Türkiye NATO'dan atılmalıdır" paylaşımı geldi.

Wilders, şunları yazdı: "İslamofaşist Erdoğan İsrail'i işgal etme tehdidinde bulunuyor. Bu adam tam anlamıyla deli. Türkiye NATO'dan atılmalıdır."

Islamofascist Erdogan threatens to invade Israel.



This guy is totally nuts.



