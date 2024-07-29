İsrail'den Erdoğan'a skandal tehdit : ''Saddam'ın izinden gidiyor''
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İsrail Dışişleri Bakanı Katz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi ve "Saddam'ın izinden gidiyor" diyerek açık açık tehdit etti.
Sosyal medya hesabında Temmuz ayının ortalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Türkiye'den tepki gösterilmiş ve konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapılmıştı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları 'bir dizi yalan, iftira ve saygısızlığın' arkasına gizlemeye çalıştığı vurgulanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e gözdağı vererek "Karabağ'a nasıl girdiysek benzerini onlara da yaparız" demesinden sonra paylaşımlarına bir yenisini ekledi.
İsrailli Bakan Katz, bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak'ın devir lideri Saddam Hüseyin'in fotoğraflarını yan yana paylaşarak şunları yazdı:
"Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin."
ארדואן הולך בדרכו של סדאם חוסיין ומאיים לתקוף את ישראל. רק שיזכור מה קרה שם ואיך זה הסתיים.@RTErdogan pic.twitter.com/6GykLtLoh4— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 28, 2024
İsrailli Bakan Katz'ın bu paylaşımından hemen sonra Hollandalı aşırı sağcı Geert Wilders'ten de "Türkiye NATO'dan atılmalıdır" paylaşımı geldi.
Wilders, şunları yazdı: "İslamofaşist Erdoğan İsrail'i işgal etme tehdidinde bulunuyor. Bu adam tam anlamıyla deli. Türkiye NATO'dan atılmalıdır."
Islamofascist Erdogan threatens to invade Israel.— Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 28, 2024
This guy is totally nuts.
Turkey should be kicked out of NATO. https://t.co/pYXHNi9XQ8
İsrail'in hadsizliğine Dışişleri Bakanlığı'ndan Hitler'li yanıt
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'in küstah paylaşımına Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak." ifadeleriyle tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz." denildi.
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