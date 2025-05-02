19 Mart'tan bu yana yazmıyordu... Usta kalem Hürriyet ile yollarını ayırdı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve gözaltına alındıktan sonra görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki tutuklama kararının çıktığı 19 Mart'tan bu yana Hürriyet'te yeni yazısı yayınlanmayan gazeteci Sedat Ergin, 38 yıl önce başladığı ve uzun yıllar çeşitli görevler üstlendiği Hürriyet gazetesinden ayrıldı.

Gazeteci Sedat Ergin, bir dönem Genel Yayın Yönetmenliği’ni de yaptığı Hürriyet gazetesinden, ‘kendisine yeni bir yol çizmek üzere’ ayrıldı. Ergin’in ayrılma kararını Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, gazetedeki köşesinden duyurdu. 38 yıl önce Washington Temsilcisi olarak girdiği Hürriyet’te, yaklaşık beş yıllık Milliyet Genel Yayın Yönetmenliği arası dışında, 33 yıl çalışan Sedat Ergin’in gazetedeki son yazısı 19 Mart 2025 Çarşamba günü yayımlanmıştı.