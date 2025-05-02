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Rasim Ozan Kütahyalı'nın koruma kararını kaldırdı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın koruma kararını kaldırdı
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İçişleri Bakanlığı, televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'ya verilen koruma kararını kaldırdı. Kütahyalı bir programda "Ben 2008'den beri korunan biriyim cebinde bant taşıyan polis görmedim" demişti.

CHP'ye kayyım atanacağı iddialarının ardından "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı, 17 Mayıs'ta gözaltına alındıktan sonra yurt dışı yasağı ve imza yükümlülüğü karşılığında adli kontrolle serbest bırakıldı.

T24'ten Tolga Şardanlı'nın haberine göre, Kütahyalı hakkındaki soruşturma sonrasında önemli bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyetten Sorumlu Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında toplanan Merkez Koruma Komisyonu, Kütahyalı hakkındaki koruma kararını kaldırdı.

Kütahyalı, daha önce katıldığı bir programda, "Ben 2008'den beri korunan biriyim cebinde bant taşıyan polis görmedim" demişti.

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Etiketler rok rasim ozan kütahyalı koruma koruma polisi içişleri İçişleri Bakanlığı
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