İstanbul'da kaç tane toplanma alanı var ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'on binlerce' dediği toplanma alanı sayısı 77 tane çıktı.

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "İstanbul'da AFAD'ın bırakın yüzlerceyi, binlerceyi, şu anda on binlerce ilan edilmiş toplanma alanları vardır" açıklamasında bulunurken, uzmanlar bu sayının daha az olduğunu belirtti.

T24'e konuşan İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, İstanbul'da 77 tane deprem toplanma alanı olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi.

İstanbul'da 16 milyon kişinin yaşadığına dikkati çeken Suna, on binlerce deprem toplanma alanının bile bu yüksek nüfusa hizmet etmekte zorlanacağını ifade etti.

1999'daki Gölcük depreminde İstanbul'da 496 tane deprem toplanma alanı bulunduğunu ve o zaman da bu sayının yetersiz kaldığını hatırlatan Suna, bu sayının arttırılması yerine üzerine yapılar yapılarak azaltıldığını aktardı.

Suna'nın verdiği bilgiye göre bir alanın deprem toplanma alanı olarak işlev gösterebilmesi için üzerine konteynır kurulabilecek olması elektrik ve su tesisatı olması, altyapısı bulunması, ayrıca kanalizasyonu olması gerekiyor.

Ağustos ayında +90'dan Can Ertuna'ya konuşan Şehir Plancıları Odası YK üyesi Tayfun Kahraman da benzer bilgiler vererek 470 afet toplanma alanından geriye yalnızca 77 tane kaldığını ve bu alanlardan bir çoğuna otopark, rezidans gibi yapılar yapıldığını ifade etmişti.

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