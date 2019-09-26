Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a toplanma alanı yanıtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'da AFAD'ın bırakın yüzlerceyi, binlerceyi, şu anda on binlerce ilan edilmiş toplanma alanları vardır" sözlerine yanıt verdi.

İmamoğlu, "Keşke on binlerce toplanma alanımız var diyebilseydim. Öyle bir şey yok ne yazık ki" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Keşke on binlerce toplanma alanımız var diyebilseydim. Öyle bir şey yok ne yazık ki. Bazı semtlerde yok denecek kadardır. İnsanlarımız bunu görebiliyor, söylememize gerek yok.

İstanbul'un binalarının sağlamlaştırılması, güçlendirilmesi için ciddi bir seferberliğe ihtiyacımız var bunun hazırlığını yapıyoruz.

Bu işe hızlı başlayacağız. Afet gününe dönük, bugünkü telaşı hep birlikte gördük, bu telaşı yaşamamak için okullarımızda, ibadethanelerimizde ciddi bir eğitim vererek sürece hazırlanmamız gerekiyor.

Deprem İstanbul'un gerçeğidir. Depreme binalarımızın ve ruh halimizin dayanıklı olması lazım.

Gıda dağıtımı için hazırlıklarımızı yaptık. Vatandaşımızın yanında olacağız. Moral vererek, umut vererek, bu işin gerçeklerini anlatarak yanlarında olacağız.

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